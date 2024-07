En General Ramírez habrá una noche de acción

El festival es organizado por el promotor Justo Martínez y contará con la fiscalización de la Federación Entrerriana de Box (FEB). Las entradas en puerta tendrán un valor de 5.000 pesos.

En el pesaje oficial, realizado en el hotel de la capital provincial donde está alojada la delegación bonaerense, el Maldito Simiand registró en la balanza 55 kilos; mientras que el Gaucho Ulibarre marcó en la báscula 54,400.

Jesús Simiand habló de su compromiso

Maldito.jpg

Simiand, de 34 años, es entrenador por el piedrablanquense Justo Martínez en su gimnasio de barrio Belgrano de Paraná. Buscará cortar una racha adversa de cuatro derrotas en fila. Llega a este compromiso con un récord profesional de seis victorias y 10 caídas (cinco de ellas por la vía rápida).

“Estoy muy bien entrenado. Después de mi última pelea (el 10 de mayo) no paré de entrenar. Llego con una gran expectativa por enfrentarme con un boxeador con mucha experiencia, confiando en que puedo quedarme con la victoria. Gracias al trabajo que realizo junto a Justo y Marcos Martínez estoy convencido de que llego de la mejor manera a este compromiso, pese a que me costó dar el peso ya que bajé de categoría con respecto a mi última presentación. De todos modos eso no me afectará debido a que pude llegar bien pese a las dificultades”, aseguró el boxeador paranaense en diálogo con Ovación.

En el otro rincón estará Ulibarre, de 35 años, es oriundo de la localidad de Tres Arroyos. No pelea desde diciembre de 2023, cuando disputó sin éxito el Título Fedelatín AMB. Llega a este compromiso con un palmarés de 10 peleas ganadas (una por nocaut), 15 perdidas (cuatro ante del límite) y una empatada.

Las otras peleas en General Ramírez

Previo al duelo profesional se disputarán ocho enfrentamientos de índole aficionado.

El primer combate los tendrá a Brandon Piedrabuena (del gimnasio del Club Ministerio de Paraná) contra Juan Palma (de Gualeguaychú), Walter González (del Team Peligro) ante Fabricio López (Gualeguaychú), Valentín Ulibarre (Tres Arroyos) frente a Lucas Ferreti (Santa Fe), Javier Siebienlist (gimnasio Justo Nocaut Martínez) versus Bruno Vergara (Concordia), Iván Frutos (Boxing Paraná) contra Hugo Ramos (Tres Arroyos), Brian Páez (Federal) ante Enzo Siner (Concordia), Agustín Godoy (Motobox) frente a Tiziano Hermosilla (Gualeguaychú) y Jorgelina Cantero (gimnasio Justo Nocaut Martínez) versus Guadalupe Altamirano (Concordia).

Paranaenses viajan a Colón

Los pugilistas amateurs de la capital entrerriana Soledad Rodríguez, Elías Jaime y Marcos Jaime, todos representantes del gimnasio El Traidor Box que dirige César Jaime en el Club San Miguel, viajarán a la localidad bonaerense de Colón, donde mañana pelearán por títulos Interprovinciales de sus respectivas categorías ante adversarios locales.