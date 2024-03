En el Autódromo de Concordia ya se respira Turismo Nacional

La presentación de la competencia se realizará en Bodega Robinson. Creada en 1890, los hermanos Alberto y Horacio Robinson fundaron la bodega homónima en Villa Zorraquín: un establecimiento que supo tener más de 500 hectáreas y pronto se convirtió en líder de la región.

Una baja para el Turismo Nacional

andro Carducci no estará presente en el fin de semana de la tercera fecha de Turismo Nacional que se realizará en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, y por ello el equipo Alquat Motorsport estará presente en la pista entrerriana solo con los Toyota Yaris de Clase 2 con los cuales corren Juan Manuel y Bautista Damiani.

"Dado que en el día de ayer los estudios realizados por un cuadro de dengue, del que me vengo recuperando, no son favorables el médico de cabecera no me autoriza a estar presente este fin de semana en Concordia así que solo me queda hacer reposo y recuperarme para estar al 100 % y poder volver en la cuarta fecha", señaló el piloto de Las Parejas (Santa Fe).

Carducci, quien cuenta con una dilatada trayectoria en la Clase 3 y corre este año con un Ford Focus, se lamentó por la ausencia en la pista concordiense: « Es una lástima por el esfuerzo que hicimos para estar en esta carrera, pero no podrá ser. Estoy agradecido a todo el equipo Alquat, a la familia Riva, a todos los auspiciantes. Será difícil verla desde abajo del auto, pero las cosas se dieron así y a pensar en la próxima «.

Por el mismo cuadro tampoco estará el representante de Las Rosas, Lucas Tedeschi, piloto que compite con su propio equipo.