En Concordia suspenden el servicio nocturno de colectivos

Cabe destacar que este servicio nocturno solo lo presta la Línea 7 de 23 a 6 de la mañana del domingo. Desde el sector apuntaron que se suspende el servicio hasta que no haya una mejor compensación de los subsidios.

Días pasados, Daniel Lapalma, integrante de la Cámara de Transporte de Concordia, había anticipado la medida en LT 15 Radio del Litoral. “Es una decisión que tomó FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), es una Federación que nos nuclea a nivel nacional. Todas las provincias del país estamos pasando por una situación crítica, se sentaron las empresas y decidieron realizar una reducción del servicio nocturno”, comentó.

“En Concordia no afecta porque de lunes a viernes la ciudad no tiene servicio nocturno, pero sí tenemos servicio nocturno los días sábados y si no se llega a ningún tipo de solución en el transcurso de esta semana y la otra, ese servicio de los sábados se estará suspendiendo hasta tanto se normalicen los ingresos de las empresas”, había manifestado el empresario.