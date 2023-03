"En Colombia el hincha más futbolero conoce a Patronato"

Tras esa conquista perdió terreno en el ámbito internacional. A su vez cedió espacio en el campeonato doméstico. Tras varios años de abstinencia en 2022 se coronó monarca del fútbol colombiano.

Atlético Nacional es uno de los equipos que deberán convivir con la presión de obtener uno de los dos boletos disponibles a octavos de final. La ausencia en el Grupo H de equipos poderosos de Brasil y de los representantes argentinos más populares, como Boca Juniors y River Plate, exigen al Paisa a obtener el pasaporte a la próxima instancia.

Asimismo, en Medellín guardan respeto por cada uno de los conjuntos que formarán parte de su sector. No subestiman a Patronato, que tendrá su bautismo absoluto en la esfera internacional.

“Patronato no es un equipo representativo para nosotros. De todos modos, el más futbolero conoce a Patronato, conoce su actualidad, y cómo se originó su clasificación a la Copa Libertadores”, aseguró Santiago Aristizábal, panelista de El Vbar de Radio Caracol, Colombia, y director del podscat Fútbol Sonoro, en diálogo con La Mañana de La Red.

“Sabemos que en la actualidad Patronato no está compitiendo con los equipos de Primera División. De todos modos en Colombia miramos a todos los equipos argentinos con respeto porque cuentan con jugadores que no tenemos bien valorados o no conocemos y que pueden ser muy buenos jugadores y en cualquier momento pueden estar en los grandes del fútbol argentino o sudamericano”, argumentó. “Para el hincha desprevenido Patronato puede ser un equipo menor en el grupo. Algunos lo ven como el rival con el que Atlético debe sumar puntos. De pronto menos fuerte que Olimpia de Paraguay y parejo con Melgar de Perú”, añadió el comunicador.

Aristizábal indicó que, para Atlético Nacional, será una misión compleja enfrentar a Patronato en Santa Fe. “Jugar en Argentina siempre es difícil. Lo es para todo equipo colombiano visitar ese ambiente, el folclore y la presión que impone el fútbol argentino. Atlético Nacional debe estar mirando ese viaje con mucho cuidado”, recalcó.

Embed ¡Este será nuestro grupo para una nueva edición de la Conmebol Libertadores! ⚪#VamosVerde #SueñoContinental pic.twitter.com/u8wJ1pYKd2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 28, 2023

Al momento de describir el presente del Verde, detalló. “El hincha de Atlético Nacional está motivado, expectante, pero hay muchas dudas. Nacional fue campeón de la Copa Libertadores 2016, pero luego de eso no ha tenido buena figuración en los torneos internacionales. Incluso pasó varios años sin ganar títulos locales. Se adjudicó el título en la temporada pasada y por eso regresó a disputar la Copa Libertadores de América”, relató.

“Atlético Nacional es un equipo con un proceso renovado, con un técnico que llegó hace pocos meses. Un técnico que había estado en Atlético Nacional, un técnico que le da mucha importancia y le pone buen ánimo y trabajo a los equipos que suma jugadores de divisiones menores. Este equipo tiene jugadores experimentados, grandes, pero también una base de jugadores nuevos, jóvenes que formaron parte de selecciones departamentales, selección Colombia Sub 15, Sub 17, Sub 20 y que ahora tienen un par de temporadas en el fútbol profesional”, amplió.

En relación a la campaña que está protagonizando en el Torneo Apertura de Primera División, mencionó. “Este equipo viene de igualar el clásico con Independiente Medellín. Ese resultado tuvo sabor dulce por haberlo empatado en el último minuto con un hombre menos. Se ubica en el quinto lugar, recortando puntos con los equipos mejor posicionados. A su vez está levantando en la parte anímica y en el funcionamiento deportivo, pero no ha tenido una regularidad competitiva que haga poner al hincha bastante contento. Es un equipo que viene levantando, pero no tiene la mejor racha para comenzar la Copa Libertadores”,afirmó.

Siguiendo esa línea, informó que Nacional sufre varias bajas por lesión. “El último reporte médico indica ocho jugadores lesionados. Muchos de ellos no estarán en el inicio de la Copa. Son varias bajas que afectan al equipo”, aseveró.

Asimismo, el Verde se planteó conquistar el pase a octavos de final. “Se considera favorable el sorteo porque ha evitado a grandes equipos de Brasil, a River y a Boca. Es un grupo competible, pero de cuidado porque serán plazas difíciles para jugar de visitante. Asimismo se pone como objetivo la clasificación. En Medellín se habla de la obligación, que es una palabra bastante fuerte porque no deja de ser fútbol y la pelotita entra o no entra. Mirando los rivales, y desde el ego del hincha y de un equipo que es campeón de Copa Libertadores, que ha sabido competir y ha ganado en Argentina, es un equipo que está para pelear, por lo menos, la clasificación. Y más en un grupo en el que evita equipos poderosos”, cerró.