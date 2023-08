Emilio Fouces, entre la celebración del TRL de Rugby y las PASO 2023

"Con el transcurrir de los días fue un sueño hecho realidad, anhelado por el club hace muchísimos años. Tal vez para la gente que no es del rugby no puede dimensionar la importancia del torneo que ganamos ya que es el segundo en importancia en el nivel nacional y cualquier equipo que juegue el TRL va a jugar al mismo nivel que cualquier equipo de Buenos Aires", explicó Fouces tras contar que el escudo del club quedó en segundo lugar del rugby nacional tras Cardenal Newman.

"Fue un largo proceso por el que pasó un montón de gente entre jugadores, entrenadores y directivos. Los chicos que están hoy en el plantel tienen la suerte de concretar ese sueño", dijo en el programa La Radio de la Red.

Por otra parte habló del gran momento que vive el club como institución con el crecimiento de muchas disciplinas como el básquet, el voley, el tenis y la natación. "El voley es el caso más notorio de crecimiento. Tras la pandemia la gente se volcó masivamente a los lugares al aire libre y la juventud a los deportes. Hay disciplinas que eran pequeñas en cuanto a la cantidad de participantes y hoy hay problemas de espacio porque no tenemos canchas para la cantidad de chicos y chicas que lo practican", describió.

Asimismo señaló que luego de un triunfo importante como el obtenido por el rugby o en el campeonato argentino de natación una importante cantidad de gente se vuelca y se interesa por el deporte: "Nos estamos preparando en rugby infantil para contener a todos los chicos que quieran jugar es un deporte hermoso en el que hacés amigos para toda la vida y te forma como persona", confió.

La política

En cuanto a su participación en la lista Entre Ríos está para Más que postulaba a Lucía Varisco como intendenta de Paraná señaló que no alcanzaron los casi 14.000 votos para conformar la participación en minoría dispuesta en la carta orgánica del Radicalismo, reconocida en la Convención de Gualeguaychú (cuando la UCR hizo alianza con el PRO) pero "la experiencia fue enriquecedora". "Quedamos a un punto del 25% necesario para integrar la lista de concejales" en las generales.

"Estamos igual muy conformes y orgullosos de la elección que hicimos con una campaña a pulmón, austera, sin aparatos que nos banquen, muy territorial. Andar en la calle, en los barrios, charlando con la gente mano a mano. Caminé barrios que viven en la pobreza y la marginalidad que da mucha pena y culpa, porque uno está a diez minutos de esos barrios y vive otra realidad”, advirtió.

Emilio Fouces: "Tenemos que cambiar la matriz de la ciudad"

Por otra parte describió la forma de hacer política del varisquismo: "Lucía siempre se acercó a los barrios, no solo en época de campaña, sino permanentemente por eso tenemos buena acogida. La gente demostró que está hastiada, que no cree en nadie. El voto Milei es eso, es no creerle a la política tradicional", se sinceró Fouces.

Para el novel político "recorrer los barrios fue enriquecedor. Fue una buena experiencia conocer la sociedad donde uno vive. No se puede ignorar la realidad", reflexionó.

Sobre lo que más lo impactó al recorrer los barrios paranaenses, el abogado señaló que fue la marginalidad. "Me impactó la gente que sale a la calle para ver qué consigue para comer. Esa gente no piensa en salud o en jubilación, ni la educación, porque son problemas fuera de su alcance. Eso es terrible. Y por otro la esperanza que venga alguien que le cambie la realidad. Esa gente depende de que el Estado le de una mano porque no tuvo la posibilidad de formarse para conseguir un empleo. A esto se suman flagelos como la droga, con una vida condenada a no salir de allí; salvo que el Estado se ponga a trabajar en serio para esa gente y no solo en épocas de elecciones".

En este punto recordó que el CAE apadrina la escuela Pueyrredón y sus alumno hacen actividades físicas en el club desde hace casi una década y el CAE también brinda un espacio a las colonias de verano municipales en El Plumín.