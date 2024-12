Emiliano Vecchio sufrió una grave acusación que podría poner fin a su ciclo en Chile

Si bien Vecchio tenía que presentar un aval, que debía ser el elenco hispano, no existió la firma y se complicó el trámite del pago. Este controvertido episodio fue un punto de quiebre y todo indica que el argentino no seguirá siendo parte del plantel profesional luego de haber pegado la vuelta a inicios de 2024.

¿Cuáles son las intenciones de Emiliano Vecchio?

Su contrato finaliza este diciembre y él mismo reconoció semanas atrás que está por ponerle punto final a su historia del otro lado de la cordillera: "Yo siempre he sido sincero y un agradecido de Unión por todo lo que me dio este tiempo, pero bueno, hoy sí es mi último partido".

Y agregó en diálogo con Independencia Hispana: "No he hablado de temas de renovación con el club, así que se terminó todo. Con mi representante veremos qué es lo mejor para mi vida, para mi familia y para seguir adelante. Todo depende de lo que quiera el club, Unión tiene la prioridad siempre porque es mi casa. No sé si estoy en los planes, pero si no es así me voy con la satisfacción de que el equipo quedó en una copa internacional".