Emiliano Stang logró un podio que lo subió a la cima del torneo

El crespense Emiliano Stang finalizó segundo en el Zonda de San Juan por detrás de Matías Rossi y ahora encabeza el certamen.

El Autódromo El Zonda – Eduardo Copello fue el escenario de la segunda fecha de la temporada 2026 del TC 2000, en un fin de semana que tuvo como gran protagonista a Matías Rossi y que además marcó el retorno de la largada detenida como gran novedad reglamentaria. Gran segundo puesto para el crespense Emiliano Stang que se aseguró ahora la primera posición en el torneo.

En el inicio de la final, todos los pilotos lograron una buena partida salvo Francisco Monarca, quien perdió terreno desde el vamos. Quien capitalizó la situación fue Tomás Fernández, que largó de manera impecable y se defendió con solidez de los ataques de Facundo Aldrighetti para quedarse con la punta de la competencia.

La carrera tuvo rápidamente momentos de tensión. Nicolás Ginés protagonizó un fuerte golpe en la zona del puente, en el ingreso a la curva Juan María Traverso, lo que motivó la primera salida del auto de seguridad. Más adelante, Aldrighetti intentó superar a Fernández en el ingreso a la recta principal, pero se pasó en la maniobra y terminó tocándose con Gabriel Ponce de León.

Así llegaron en San Juan

El campeón Rossi giró junto a su compañero Emiliano Stang, y cuando tuvo la ocasión lo superó para ir en pos de Fernández para conseguir su 47ª victoria en TC 2000 y repetir en El Zonda como lo hizo entre 2011 y 2013 de manera consecutiva y en 2018. Con una sólida prestación de sus autos, los pilotos de Toyota Gazoo Racing Argentina cruzaron la meta formando el “1-2” y separados por 688 milésimas; resultado este que le permite al entrerriano mantener el liderazgo en el campeonato.

Nicolás Palau (VW Nivus) arribó tercero, luego de superar a Fernández, en tanto que Aldrighetti pudo recuperarse y finalizar quinto seguido por Franco Morillo, Diego Ciantini (protagonizó un leve despiste en el inicio), Franco Riva de Gualeguaychú, Nicolás Traut y Benjamín Squaglia completando el total de 26 giros que demandó la segunda carrera de TC 2000, en tanto que a una vuelta terminó Lucas Vicino, y a dos Marcelo Ciarrocchi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SuperTC2000/status/2043413074007208372&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN Resultados finales de la 2da Fecha del TC2000 en el Zonda pic.twitter.com/8Qzf7PyS0l — TC2000 (@SuperTC2000) April 12, 2026

Cumplida la 2º fecha, al campeonato de TC 2000 lo lidera Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) con 47 puntos, segundo está Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 44, tercero Franco Riva (Proracing) con 28, cuarto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 22 y quinto Franco Morillo (Proracing) con 22.

La próxima fecha de la categoría será el 1, 2 y 3 de mayo en el autódromo de Concordia.