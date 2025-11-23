Emiliano Stang largará en primera fila en Salta

El crespense Emiliano Stang partirá en segundo lugar. En la pelea por el título, necesita de un triunfo y que Matías Rossi no sume.

El de Crespo llegó con chances de pelear por la corona a una fecha del final del torneo.

Con un buen marco de público, el TC 2000 clasificó en Salta, donde el dominio absoluto fue de Franco Vivian con la Chevrolet Tracker. El piloto de Capital Federal voló en la única vuelta lanzada para romper los relojes y quedarse así con el récord del circuito salteño con un tiempo de 1’16”734/1000. De esta manera, Vivian con esta 3º pole en el año y la 6° en la categoría mantiene sus chances matemáticas en la lucha por el título argentino.

Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla quedó segundo a 355/1000 y tercero el líder del torneo Matías Rossi con el Toyota Corolla Cros a 394/1000. El Misil cerró el “2-3” del Toyota Gazoo Racing sumando además puntos clave para buscar definir este domingo una nueva corona.

Cuarto terminó Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross y quinto Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross. El representante de Crespo irá a todo o nada en la carrera de hoy con el objetivo de estirar la definición del campeonato a la última fecha. ¿Lo conseguirá?

Emiliano Stang se favorece al invertirse la grilla

Nicolás Palau finalizó sexto con el VW Nivus y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la 11º final del año, seguido por Stang.

Franco Morillo (Chevrolet Cruze), Leonel Pernía (Honda ZR-V), Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker) y el chileno Benjamín Hites (Chevrolet Cruze) completaron los diez mejores de la clasificación.

Franco Vivian, el más rápido de la clasificación del TC2000 en Salta, expresó: “Estoy agradecido al equipo por el auto que me entregaron. La Tracker fue contundente para poder lograr la pole position. El sistema se clasificación le da un plus al piloto al momento de clasificar, ya que está al ciento por ciento para buscar la pole. Al ser el último en salir a pista sabía lo que tenía que hacer y lo pude lograr”.

La actividad para el TC 2000 continuará este domingo a las 9.30 con los tanques llenos para luego continuar a las 12.30 con la final a 40 minutos más 1 vuelta.