Elías Jaime y Soledad Rodríguez quieren conquistar los títulos provinciales

Pero eso no será todo para Rodríguez, ya que una semana más tarde, el viernes 17, tendrá el desafío más difícil de su carrera en el Club Palma Juniors, donde peleará por el título de la FEB de la división Hasta 51 kilos ante la campeona vigente, Lara Arener, quien representa al Team Espartano.

UNO visitó el gimnasio que comanda César Jaime y habló con los jóvenes pugilistas.

Boxeo en San Miguel.jpg Elías Jaime y Soledad Rodríguez entrenándose en las instalaciones del Club Atlético San Miguel del Suroeste. Víctor Ludi/UNO

Soledad Rodríguez asume el riesgo

La primera en hablar fue la Morena Rodríguez, quien aseguró que llega muy bien entrenada, lo cual le da mucha tranquilidad de cara a ambos compromisos.

“Me siento muy bien preparada. Junto con mi entrenador César Jaime y mi preparador físico Fabricio Pistrilli venimos realizando un muy buen trabajo. Tengo muy buenas expectativas y estoy convencida de que lograré las dos victorias”, aseguró.

Además habló del riesgo que asume al pelear una semana antes de su compromiso por el cetro de la FEB: “Anteriormente ya he peleado dos semanas consecutivas. Incluso me ha pasado de lesionarme y pelear igual, lo que me obligó a modificar la forma de afrontar la pelea. Sé que puede ser peligroso tener un combate una semana antes de la pelea que tanto espero, pero debo ser inteligente y saber cuidarme. Asumo el riesgo porque estoy confiada en que me irá bien por la preparación que tuve”.

“Mi gran objetivo es el título entrerriano –prosiguió–, que es para lo que me vengo preparando desde hace varios meses. Sin embargo no quiero descuidarme y primero estoy pensando en la pelea en la Unión Árabe”.

Por último, Soledad Rodríguez reconoció la calidad de las rivales que tendrá enfrente: “Con Jorgelina Cantero no hemos peleado de manera oficial, pero sí realizamos sesiones de guanteo. Es muy aguerrida y se está preparando muy bien, así que tengo que estar lista y ser astuta. Con respecto a Lara Arener, con quien ya me enfrenté en tres oportunidades, puedo decir que es muy fuerte; pelear con ella me sirvió para mejorar y adquirir nuevos conocimientos. Ella me ganó las dos primeras peleas y a la tercera nos dieron empate, más allá de que estoy convencida que gané. Debo reconocer que en el momento me enojé mucho, pero no di el brazo a torcer y seguí trabajando en búsqueda de otra oportunidad. Esta oportunidad finalmente llegó y espero que esta vez se me dé la victoria en una pelea muy importante”.

Elías Jaime quiere sacarse una vieja espina

Por su parte, Elías Jaime, de pocas palabras, contó cómo son los días previos a su combate por el título entrerriano: “Estoy muy ansioso de que llegue la noche del evento. No veo las horas de subirme al ring. Mientras tanto me quedan los últimos días de gimnasio para llegar de la mejor manera posible”.

“Llego muy bien preparado para esta pelea –acotó–, ya que hace varios meses que estoy buscando esta oportunidad y sabía que podía llegar en cualquier momento”.

Además, Junior Jaime recordó los enfrentamientos que tuvo con su adversario: “Con Agustín Godoy peleé dos veces y me ganó las dos, una de ellas por nocaut. Fue en mis primeras peleas. La experiencia que he ido ganando con cada presentación y el trabajo realizado en el gimnasio me ha permitido crecer. Sé que es un boxeador bueno y fuerte, que tira muchas manos, pero confío en que esta vez será distinto. Quiero sacarme la mochila de haber perdido con él y ganarle la pelea más importante”.

Victoria paranaense en Gualeguaychú

Marcos Jaime.jpg Víctor Ludi/UNO

El paranaense Marcos El Chaná Jaime realizó su estreno en el boxeo aficionado. En los Galpones del Puerto de Gualeguaychú derrotó por puntos, en fallo unánime, al local Thiago Covato. El combate se desarrolló en la categoría Juvenil, hasta 50 kilos.