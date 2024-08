Elecciones en Racing: Diego Milito y Víctor Blanco irán en boletas diferentes

Hubo un tiempo en el que Milito y Blanco trabajaron codo a codo en la dirigencia de Racing: entre fines de 2017 y 2020, Diego fue Secretario Técnico de la Academia, hasta que decidió dar un paso al costado por las diferencias que sostenía con el presidente.

"Tengo diferencias de miradas, de criterios. Lo manifesté cuando me fui y después fui respetuoso. Estuve cuatro años sin pronunciarme, creía que era lo mejor para el club para no generar desestabilización. Me mantuve alejado. De hecho le mandé un mensaje para poder juntarme con él. Lamentablemente no me respondió", reveló Milito, en diálogo con Clank, donde expuso la charla trunca.

Elecciones en Racing

Milito Blanco no habrá unidad.jpg No habrá unidad entre Diego Milito y Víctor Blanco.

Blanco recogió el guante en la previa del clásico que Racing e Independiente igualaron 0-0 en el Cilindro, con ambos presentes. "Tenemos buena relación. No analizo ni descarto ser candidato. Falta mucho. Seguramente que alguna charla vamos a tener con Diego. Si nos ponemos de acuerdo bárbaro y si no tendremos que hacer lo mejor para Racing, que de eso se trata", respondió.

Si bien lo cierto es que la charla entre Milito y Blanco se podría haber dado antes del anuncio de Diego, algo que no sucedió, con la primera jugada del exdelantero se activó el tablero de ajedrez y las partes finalmente mantuvieron un diálogo. De todas maneras, mantendrán veredas opuestas de cara a las elecciones.

Mientras, las tribunas ya empezaron a jugar el partido que terminará en las urnas y en una de las plateas altas del estadio Juan Domingo Perón se pudo ver un mensaje claro: "Milito + Blanco, juntos x Racing". Aún así, ese mensaje quedará tan solo en una bandera.