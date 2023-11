El uruguayo Ugarte se arrepintió del gesto a De Paul.

UGARTE HABLÓ DE SU POLÉMICO GESTO A DE PAUL"En el momento hice eso pero no me di cuenta. Cuando terminó el partido me dijeron que se había hecho viral un gesto mío. Yo no me acordaba cuál era. Cuando lo vi, me quería matar. No está bien. Era un partido de máxima… pic.twitter.com/wU4AKzAnnZ