La propuesta deportiva masculina, organizada por la APB, se integra a la Fiesta de La Playa en el Thompson. Hay más de 10 equipos inscriptos.

En el marco de la Fiesta de la Playa, el balneario Thompson será escenario este sábado de una propuesta deportiva inédita para la ciudad: un torneo de básquet 3x3 organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB), con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

La competencia se desarrollará desde las 9 de la mañana, culminará cerca de las 19 y reunirá a diez equipos masculinos de la capital entrerriana, con otros tres en lista de espera.

La iniciativa se enmarca dentro de una agenda más amplia de actividades deportivas que acompañan el evento de verano más convocante de la ciudad, con disciplinas como vóley, tenis, handboll y calistenia, entre otras. En ese contexto, el básquet se suma con una modalidad dinámica y en crecimiento.

Edgardo Buffa habló con UNO en el Thompson

básquet 3x3 1 El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3. UNOER/ Alan Barbosa

Si bien se trata de la primera experiencia de estas características en la Fiesta de la Playa, la respuesta inicial fue positiva. En pocos días se anotaron 13 equipos, aunque finalmente confirmaron su participación diez conjuntos, todos integrados por jugadores locales. La organización trabajó a contrarreloj para cerrar las inscripciones, definir el formato de competencia y garantizar una jornada continua de partidos, con la premisa de ofrecer la mayor cantidad de juegos posibles.

El torneo se disputará en una sola cancha, una decisión vinculada tanto a cuestiones logísticas como a las características propias del evento. La cercanía con el público, la música y el movimiento constante del balneario obligaron a priorizar el orden y la claridad del desarrollo deportivo. Además, se evaluará la orientación del aro a lo largo del día para minimizar la incidencia del sol sobre los jugadores.

La jornada está pensada para jugarse de corrido y culminar por la tarde, antes del horario de premiación general de la Fiesta de la Playa, prevista entre las 17 y las 20. En ese lapso, la organización buscará un formato que permita sostener la competencia sin extenderla en exceso, teniendo en cuenta la particularidad del número de equipos. Más allá de lo estrictamente deportivo, la propuesta apunta a poner en valor el espacio público y a integrar el deporte al paisaje natural del río y la arena. El básquet 3x3, por su formato reducido y su ritmo intenso, aparece como una alternativa ideal para este tipo de escenarios, donde la cercanía con el público es parte del atractivo.

En diálogo con UNO, el presidente de la Asociación Paranaense de Básquetbol, Edgardo Buffa, explicó cómo se gestó la iniciativa y qué se espera de esta primera edición. “La idea surgió desde la Municipalidad, desde la Secretaría de Deportes, que nos convocó para que en la Fiesta de la Playa hubiera actividades deportivas variadas. A nosotros, como Asociación, nos correspondía organizar el básquet”, señaló.

Buffa destacó el valor de integrar el deporte al evento de verano. “Es una propuesta muy interesante. Nosotros tenemos el río, tenemos la playa, y que estas cuestiones se pongan en valor a través de actividades deportivas que dinamizan todo, más allá de la fiesta en sí, me parece muy positivo”, expresó.

En cuanto a la convocatoria, el dirigente reconoció que lo sorprendió la respuesta inicial. “La verdad que me sorprendió la cantidad de inscriptos. Hubo muchos chicos que preguntaron y que, por compromisos previos, no pudieron terminar de anotarse, pero ya preguntaban si se va a repetir en otros años”, comentó.

Sobre la competencia, Buffa confirmó que todos los equipos son de Paraná y que el certamen será masculino. “Los equipos son todos de acá. Son chicos que nosotros conocemos, que juegan habitualmente en la ciudad. Puede haber algún invitado de afuera en algún equipo, pero en general son jugadores locales”, explicó.

El presidente de la APB también se refirió a las dificultades organizativas propias de una primera experiencia. “Fue todo muy rápido. Abrimos la inscripción una semana, cerramos anoche y hoy estamos armando los fixtures. El número de equipos es complicado para diagramar el formato, así que estamos viendo alternativas para garantizar la mayor cantidad de partidos y llegar bien al horario de cierre”, detalló.

En relación al desarrollo de los encuentros, Buffa aclaró que se jugará en una sola cancha. “Vamos a jugar en un solo aro, evaluando las condiciones del sol para no afectar a los jugadores. Además, con la gente, la música y el movimiento, tener dos partidos al mismo tiempo sería complejo”, indicó.

Básquet 3x3 en el Thompson

básquet 3x3 2 La propuesta deportiva masculina, organizada por la APB, se integra a la Fiesta de La Playa. UNOER/ Alan Barbosa

El básquet 3x3 es una modalidad que en los últimos años ganó protagonismo a nivel mundial. Se juega con tres jugadores por equipo en cancha, en un solo aro, con partidos más cortos y un ritmo de juego mucho más intenso. Es una disciplina reconocida por la FIBA y que incluso forma parte del programa olímpico, lo que le dio un fuerte impulso a su desarrollo.

En ese sentido, la experiencia en el Thompson aparece como una puerta de entrada para acercar el básquet a nuevos públicos y escenarios, rompiendo con la lógica tradicional del gimnasio cerrado. Para la APB y para la ciudad, el desafío será capitalizar esta primera edición y pensar en futuras propuestas que consoliden al 3x3 como una alternativa estable dentro del calendario deportivo local.

Con el río como fondo y la arena como superficie, el básquet tendrá su lugar en la Fiesta de la Playa, en una apuesta que combina deporte, verano y espacio público, y que marca un primer paso hacia nuevas formas de vivir la disciplina en Paraná.