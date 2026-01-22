Uno Entre Rios | La Provincia | Túnel subfluvial

Fiesta de la playa: dan recomendaciones para cruce del Túnel Subfluvial

22 de enero 2026 · 13:31hs
El fin de semana se llevará adelante una nueva edición de la Fiesta de la Playa en el balneario Thompson. Este evento, que forma parte del calendario de verano, contará con la participación de artistas de gran convocatoria a nivel nacional y será de entrada libre y gratuita, ofreciendo una excelente oportunidad para fortalecer el turismo regional.

Fiesta Nacional del Mate

Teniendo en cuenta la gran afluencia de tránsito que se prevé para el fin de semana, la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos S. Begnis”, en coordinación con la policía de ambas provincias, prepara un operativo especial que se llevará adelante en los ingresos al Túnel Subfluvial para asegurar un tránsito fluido y seguro.

Fiesta del Mate Paraná Operativo Túnel Subfluvial

La convocatoria a dicho evento, sumado al tránsito habitual de cada fin de semana en período de vacaciones, podría generar un incremento considerable en la circulación vehicular y ocasionar demoras ó alterar el tráfico habitual de la vía de comunicación interprovincial. Por lo tanto, se solicita a los conductores planificar el cruce por el Túnel Subfluvial destinando mayor tiempo del habitual, respetar el régimen de velocidad mínima y máxima de 40 y 60 Km/h, respectivamente, y tener en cuenta que las barreras de peaje no se levantan, ya que funcionan como dispositivos de regulación de tránsito, necesario para que el viaducto pueda absorber en un sola mano, el transito proveniente de las vías de peaje.

Túnel subfluvial Operativo Fiesta de la Playa
