El TC Mouras abre el telón nacional

Las categorías promocionales de la ACTC ponen primera en el Roberto Mouras de La Plata. Buena actuación de Agustín Fulini en la Fórmula 3.

Las categorías de la ACTC ponen primera este fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata.

Se puso en marcha la actividad nacional para el automovilismo. Las categorías formativas de la ACTC ponen primera en el autódromo de La Plata, donde intervienen el TC Mouras, TC Pista Mouras y la Fórmula 3 Metropolitana.

A los 17 años, Nicolás Jaime (Dodge) tuvo un debut soñado en el TC Mouras al quedarse con la pole position en la primera fecha del campeonato 2026, que se disputa en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata.

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

El piloto del Galarza Racing se quedó con los dos primeros puntos en juego luego de que Francisco Luengo (Chevrolet), quien había sido el más veloz en la pista, perdiera su tiempo por una anomalía técnica en el motor.

Tal como sucedió en las dos últimas fechas de la temporada pasada, este fin de semana el TC Mouras disputará una única serie: se disputará este domingo a las 10.35, mientras que la carrera final se largará a las 12.50.

La clasificación del TC Pista Mouras

En su debut en TC Pista Mouras, Dante Rubiera Hainze logró adjudicarse la clasificación bajo un sofocante calor en el autódromo platense. El oriundo de Suipacha, de reciente paso por la Fórmula 3 Metropolitana, marcó un tiempo de 1’28”482/1000 y se quedó con la mejor posición a bordo del Ford atendido por el Spataro Racing.

“Sabíamos que teníamos un auto firme que iba muy rápido, falta poner una goma nueva. Lo pudimos lograr y estamos muy contentos. Es un debut soñado, hace dos semanas no íbamos a correr en ningún lado y hoy hicimos la pole”, declaró Rubiera Hainze a Campeones.

En segundo lugar finalizó Ignacio Lovich (Chevrolet), que heredó la posición tras la desclasificación por técnica de Juan Conde (Chevrolet), debido a un problema con el limitador. A bordo del Dodge del Canning Motorsport finalizó a 444/1000 de la punta.

Damián Pérez (Dodge) se acomodó tercero tras varios intentos de bajar los tiempos del primero, perdiendo 542/1000 con respecto a Rubiera Hainze. Cerraron el clasificador: 4° Bautista Roqueta (Dodge), 5° Ignacio Vilas (Dodge), 6° Juan José Suárez (Ford), 7° Ignacio Quintana (Torino), 8° Leonardo Forte (Ford), 9° Máximo Costanzo (Chevrolet) y 10° Facundo Ludueña (Chevrolet).

Este domingo desde las 10.10 llegará el turno de la serie única, que tendrá a Rubiera Hainze-Lovich y a Pérez-Roqueta en las primeras dos filas. La final está pautada para las 12.10.

La buena actuación de Agustín Fulini en la F3

Aún con un parque algo más reducido, la Fórmula 3 Metropolitana volvió a ofrecer un gran espectáculo en el arranque de la temporada con la primera competencia del 2026. La carrera, disputada en el circuito sin chicana del Roberto Mouras de La Plata, lo tuvo como ganador a Malek Fara.

Las posiciones se conformaron invirtiendo catorce ubicaciones en relación a la clasificación del viernes, por lo que Juan Pablo Leonardelli partía desde la mejor posición. Sin embargo, el de Chajarí tuvo una largada frustrada, a destiempo y luego de que el resto de los competidores haya comenzado su carrera, lo que lo relegó en el clasificador y le permitió a Juan Pablo Nasello tomar la primera posición.

El piloto del AA Racing se sostuvo adelante durante gran parte de las doce vueltas que duró la competencia. Atrás, Fara progresaba desde el quinto lugar inicial hasta ponerse prácticamente a la par llegando a la primera variante del último giro. Un toque entre ambos terminó con quien venía como líder fuera de la competencia, abriendo el camino al triunfo del representante de la Scuderia Ramini.

En el segundo puesto quedó Agustín Fulini de Concepción del Uruguay, mientras que Agustín Sexe (ganador de la serie más rápida y ‘poleman’ en la carrera del domingo) completó el podio, séptimo fue Joaquín Pagola de Federal y 13° Valentín Coffy de Colón.

Este domingo se desarrollará la carrera 2, a partir de las 11.35 a un total de doce vueltas.