Uno Entre Rios | Ovación | Rally

El Rally Entrerriano prepara la última del año

La localidad de Pronunciamiento será escenario del Coronación del Rally Entrerriano. Realizaron relevamientos de caminos y fijaron el parque de asistencia.

11 de noviembre 2025 · 17:55hs
El certamen provincial llega a su desenlace el primer fin de semana de diciembre.

El certamen provincial llega a su desenlace el primer fin de semana de diciembre.

Con la visita a la localidad de Pronunciamiento del presidente del Auto Club de Concepción del Uruguay, Osvaldo Barzotti, se comenzó a diagramar el Gran Premio Coronación del Rally Entrerriano RUS, que se disputará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Rally Entrerriano
El Rally Entrerriano cierra en Pronunciamiento.

El Rally Entrerriano cierra en Pronunciamiento.

Luego de reunirse con el intendente local Ricardo Sandoval, el representante de la categoría recorrió los caminos junto al secretario de Deportes, Gerardo Balleretti y al responsable de los caminos “Chama” Cardozo.

El certamen entrerriano entró en su útlima parte de la temporada.

En Hasenkamp pasó el precoronación

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos.

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Se evaluaron distintas alternativas para los tramos y revisó el nuevo predio destinado al estacionamiento de vehículos pesados de Pronunciamiento, que funcionará como Parque de Servicios.

Las inscripciones para Pronunciamiento

Las inscripciones quedarán habilitadas en la web a partir del lunes 24 de noviembre. A la espera de definirse aún cuatro campeonatos de las categorías, se anticipa una gran convocatoria para esta fecha de cierre del calendario.

Cabe destacar que la última competencia fue en Hasenkamp, donde se otorgó un 50% extra de puntaje y fue ganada en la clasificación general por los gualeyos Guillermo Pitón junto a Juan Capurro de la clase A6.

Gastón Ramat (N7), Ángel González (N7 Light), Manuel Cergneux (N9 16V) y Fernando García (N9 8V) también conquistaron la victoria en sus respectivas categorías.

Rally Pronunciamiento coronación Auto
Noticias relacionadas
Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez.

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: No quiero ser una carga

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: "No quiero ser una carga"

Encuentro infantil en Los Espinillos: cierre de año con clubes de Entre Ríos y Buenos Aires.

Encuentro infantil en Los Espinillos: cierre de año con clubes de Entre Ríos y Buenos Aires

Ver comentarios

Lo último

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Ultimo Momento
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Policiales
Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Ovación
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: No quiero ser una carga

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: "No quiero ser una carga"

La provincia
En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

Pipi, el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

"Pipi", el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

Dejanos tu comentario