El presidente de LaLiga de España, habló del fenómeno River y el récord de estadios llenos

El dirigente habló de la cancha de River

"¿A qué cancha del fútbol argentino te gustaría ir?", la preguntó Mariano Dayan, director del diario Olé. Y Tebas no dudó: "No he estado en el Monumental. He estado en La Boca y no en el Monumental. El nuevo estadio un ejemplo que pongo de capacidad, de cómo hacer un matchday bien gestionado, de conseguir ese récord de llenos en una cancha de 90 mil espectadores".