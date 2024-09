El plan de Gallardo antes de definir el once de River

River empieza a ultimar detalles en el once titular para el Superclásico ante Boca este sábado, desde las 16 en La Bombonera, y hoy el técnico Marcelo Gallardo continuará evaluando a sus jugadores para definir si pone titulares o guarda algunos teniendo en cuenta la exigencia que tuvieron el martes en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo-Colo , que terminó 1-1.

Como el próximo martes el Millonario deberá cerrar la llave en el Monumental ante un Cacique que no tendrá actividad el fin de semana, el Muñeco no quiere dar ventajas y por eso sigue fuerte la chance de que disponga un once alternativo. En la práctica de este jueves por la tarde podría haber algunos indicios más claros.