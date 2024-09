El paranaense Gonzalo Lapera jugará en el Anorthosis de Chipre

Lo cierto es que el nacido en Paraná vestirá los colores de “La reina del vóleibol en Chipre” ya que el club fundado en 1928 es denominado así por ser el más galardonado del país con 21 títulos de liga y 16 trofeos de Copa local. Un equipo con historia que intentará volver a ganar un título en el ámbito nacional.

Gonzalo Lapera 2.jpg Gonzalo Lapera con los nuevos colores.

La palabra de Gonzalo Lapera

UNO llamó al jugador de vóley entrerriano que, desde Chipre, contestó todas las preguntas. Expectativas, competencia local y nacional en Chipre, otro país a la lista de visitados, Paraná y más. “Las expectativas con las que llego al club son muy grandes. La temporada pasada no les fue bien, terminaron cuartos en la liga y quedaron afuera en cuartos de final. Por eso, en esta ocasión, se quiere revertir la situación. La idea es meterse entre los cuatro mejores y tratar de llegar a la final en ambas competencias (liga y copa). Estaría bueno sumar un título más fuera de mi país”, comenzó Gonzalo Lapera con sus sensaciones y objetivos desde Limassol.

“Vamos a jugar la Liga de Chipre que termina en marzo del año próximo y la copa local. Si sos campeón del torneo liguista tenés una plaza para jugar la Copa CEV (segunda competencia con mayor prestigio tras la Champions League). Ese es el objetivo”, informó el paranaense en relación a las competencias que tendrá con el club por delante. Siguiendo con el hilo, el punta receptor contó que debutará oficialmente recién el 17 de octubre pero en dos semanas comenzarán a jugar amistosos para tener rodaje de cara al inicio de las competencias.

Respecto a la posibilidad de ir a Chipre, el exjugador de Paracao comentó: “Mi mánager jugó acá y varios compañeros con los que jugué en Brasil también. Al entrenador le gustó la combinación que tuve para jugar en dos posiciones (punta receptor y opuesto) así que me ofreció a mí y a otro compañero de venir a Europa”.

“Hace tres meses que estaba la oferta del Anorthosis en espera. En lo económico y todo lo que respecta al club es muy profesional. Opté por aceptar viajar a Chipre pero tuve otros llamados, entre ellos la posibilidad de volver a Tucumán (Monteros Vóley)”.

Gonzalo Lapera 1.jpg Gonzalo Lapera se aventurará en el vóleibol de Chipre Gonzalo Lapera PH

Con 31 años, Lapera siente que le queda hilo en el carretel para seguir en la competencia al máximo nivel. “Todavía puedo jugar cinco o seis años más. Me siento en buenas condiciones y no tengo lesiones que me impidan jugar o sean graves. Nunca paré de entrenar desde que terminé la liga con Monteros. Si sigo así puedo seguir jugando. Me gustaría conocer otros países, otras ligas e ir mejorando el nivel”.

Relacionado al llegar por primera vez a una nueva nación, el jugador de vóley respondió: “Una nueva experiencia, sin dudas. Estuve en Albania, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y, ahora, Chipre. Otro país más que sumo”.

“Acá hablan griego”, sentenció por el país europeo en el que se sitúa ahora. A su vez, agregó: “De igual manera, todo el mundo habla inglés así que eso está bueno. Yo hace dos años que aprendí el idioma y cada vez me puedo comunicar más. Hablo bastante fluido y con el idioma no tengo problemas”.