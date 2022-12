El Monumental podría albergar la final de la Libertadores.

La final de la Libertadores se jugaría en Colombia o en el renovado estadio Monumental

https://twitter.com/365ScoresApp/status/1607451194607157248 El BOMBAZO que llega de La final de la Libertadores se jugaría en Colombia (No trascendió ni ciudad ni estadio) o en el renovado estadio MonumentalLa información fue filtrada por @sdubocage de TV Brasil¿Puede soñar Boca con la vuelta en el Monumental o River en su casa? pic.twitter.com/vZUrhSRXkS — 365Scores (@365ScoresApp) December 26, 2022

Argentina y Colombia buscarán albergar por primera vez la final del torneo desde que adoptó este nuevo formato. En el país cafetero, los estadios que corren con chances de ser sede de la final son el Metropolitano de Barranquilla y el Atanasio Girardot, situado en Medellín mientras que en Argentina el único candidato es el estadio Monumental.

Cabe destacar que actualmente la cancha de River se encuentra afrontando un proceso de remodelación en el que se están construyendo nuevas tribunas que aumentarán la capacidad del estadio de 72 mil a 81 mil espectadores. Se estipula que este proyecto finalizará en 2024.

De esta forma, Conmebol tendrá que definir en las próximas semanas cuál será el escenario en donde se realizará la definición del certamen.

Debido a su elevada capacidad, el Monumental es un escenario recurrente para los grupos musicales que visitan Buenos Aires. Los conciertos realizados en el estadio son una fuente de ingresos económicos fundamental para el club. Entre los artistas internacionales que han realizado presentaciones en el Monumental se destacan Paul McCartney (1993 y 2010), Bruce Springsteen (1988), Michael Jackson (1993), Madonna (1993, 2008 y 2012), Kiss (1994, 1997, 1999, 2009 y 2012), The Rolling Stones (1995, 1998 y 2006), AC/DC (1996 y 2009), Bob Dylan (1998), David Bowie (1990), Eric Clapton (1990, 2001, 2011), Shakira (2003), Guns N' Roses (1992, 1993, 2016 y 2022), Ramones (1996), The Police (2007), U2 (1998 y 2006), Bon Jovi (1995 y 2010), Red Hot Chili Peppers (2002 y 2011), Metallica (1999 y 2010), Oasis (2009), Coldplay (2010 y 2022), Jonas Brothers (2009 y 2010), Miley Cyrus (2011), Justin Bieber (2011 y 2013), Lady Gaga (2012), Iron Maiden (2013), The Cure (2013), Prince (1991), entre otros.32 Coldplay posee el récord de mayor asistencia con Music of the Spheres World Tour, 10 conciertos a los que asistieron aproximadamente 600 000 personas, también son los músicos con más presentaciones con 10 funciones realizadas entre octubre y noviembre de 2022, con su dicha gira.

