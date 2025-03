El lamento de Lionel Messi por no estar con la Selección Argentina

Messi no sufrió una lesión "no muy importante" en Inter Miami y se perderá los partidos ante Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi no podrá estar presente en los encuentros que la Selección Argentina disputará ante Uruguay y Brasil en la vuelta de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Con una historia en su cuenta de Instagram, Messi lamentó no poder estar presente en la vuelta de la competencia y en lo podría haber sido el último clásico ante Brasil en Eliminatorias Sudamericanas, en el que tampoco estará Neymar.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil”, expresó Leo y explicó: “Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”.

“Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más”, cerró el mensaje del astro argentino.

El momento de la lesión de Lionel Messi que lo dejó sin Eliminatorias Sudamericana

Cuando se jugaba 18 minutos del segundo tiempo entre Inter Miami y Atlanta United, el rosarino sacó un zurdazo al primer palo y terminó con una dolencia en la zona del aductor. Apenas sacó el latigazo, se tocó la zona y exhibió un gesto de dolor.

Más allá de que completó los 90 minutos (sin patear los tiros libres), Leo finalmente fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina por no estar al 100 por ciento en su condición física.