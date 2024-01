El hincha de Colón ganó el premio The Best a Mejor Afición

Lionel Messi no fue el único argentino que se quedó con el premio FIFA The Best, que se entregaron en Londres. Toto Iñíguez, el hincha de Colón que recorrió el mundo gracias a un video en el que se lo observó dándole la mamadera a su hijo en la tribuna del Cementerio de los Elefantes, fue elegido en la terna Mejor Afición.