El Gurí Martínez podría tener piloto para Posadas

La salida de Leonel Pernía del Gurí Martínez Competición derivó en una enorme incógnita en torno al reemplazante del tandilense en la butaca del Ford. Finalmente, y tras varios días donde el propio Gurí parecía no encontrar al designado, se delinean los últimos detalles para concretar el arribo del piloto que manejará la unidad.

El Gurí Martínez no descarta correr solo en Posadas

Lo quiere resolver lo antes posible porque la fecha del Turismo Carretera en Posadas, a disputarse el 1 y 2 de julio, está a la vuelta de la esquina. Pero, a su vez, tiene otras dos opciones que tiene como plan B.

“Estoy con una posibilidad certera de ir al equipo del Gurí Martínez, que todavía no está confirmada, pero también tengo dos posibilidades más, que son dos autos que están parados y que también podría arreglar”, le dijo Della Motta a SoloTC.

El sanjuanino tiene como prioridad recalar en el equipo del entrerriano para subirse al Ford que dejó vacante Leonel Pernía y viajará al taller del Gurí en Paraná para cerrar personalmente los últimos detalles. “Una de las variables es que la ACTC me permita el cambio de marca, y la otra es ponerme de acuerdo con el Gurí en cuanto a lo presupuestario, las condiciones y la forma de cerrar todo”, apuntó.

Lo que sí tiene muy en claro es que quiere cerrar la negociación lo antes posible para estar presente en la 8ª fecha del TC: “La idea es estar en Posadas, no quiero parar y sí quiero estar presente de alguna manera en la próxima carrera”.

Della Motta le afirmó a SoloTC tiene otras dos posibilidades si no arregla con el Gurí: “De las otras opciones, uno sería el Dodge (del equipo de Leo Forte) de (Cristian) Di Scala, que está parado, y hay otro más que no puedo decir. Pero, independientemente de la marca, lo que busco es la continuidad de la mejor manera dentro del TC”, reveló en diálogo con SoloTC.

El sanjuanino se mostró agradecido al A&P Competición, pero aseguró que necesitaba cambiar por un tema de confiabilidad: “No me olvido que fue el equipo que me hizo ganar una serie en el TC pero, lamentablemente, para este año nos habíamos trazado el objetivo de no parar y, por una cosa o la otra, terminamos parando casi siempre, y eso fue lo que definió mi salida. Lo que más afectó fue la falta de competitividad del auto”, cerró.