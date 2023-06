El Gurí Martínez no descarta correr solo en Posadas

Consultado si el Gurí podría subirse en esa fecha en Misiones como para mostrar el auto y demostrar la competitividad del Ford, respondió: “Si me preguntas si tengo ganas de correr te digo que obvio tengo ganas de correr, si me preguntas cómo voy a andar, digo que la etapa en el TC ya la pasé, me despedí. Se me cruza por la cabeza volver a estar corriendo, pero hoy estoy disfrutando mucho de las TC Pick Up, en la última carrera –fue ganada por el Gurí– me sentí muy contento, sobretodo porque me respetaron con quienes corrí”.

No obstante, el representante entrerriano que se retiró del TC en 2019 en Paraná agregó: “Con las ganas que tengo no descartes nada –de correr en Posadas–, pero hay que poner los pies sobre la tierra”.