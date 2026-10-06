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El ex-volante de Patronato que brindó la primer asistencia a Messi en la Selección Argentina

José Luis García jugó en Patronato en la temporada 2013/14. En 2004 aportó la primer asistencia a Messi con la Albiceleste.

6 de octubre 2026 · 14:52hs
José Luis García jugó 27 encuentros en Patronato. 

UNO / Archivo

José Luis García jugó 27 encuentros en Patronato. 

Lionel Messi tenía 17 años cuando tuvo su bautismo con la camiseta de la Selección Argentina. Fue en el estadio , escenario donde la Sub 20 goleó 8 a 0 a Paraguay. El rosarino anotó su primera conquista con la Albiceleste tras asistencia de José Luis García, futbolista que vistió la camiseta de Patronato en la temporada 2013-14 de la Primera Nacional.

La Sub 20 estaba en plena preparación para el Sudamericano de la categoría cuando llegó la noticia de que vendría un chico del Barcelona. "Estábamos en el proceso de preparación y de ese partido puntual se comentaba que iba a venir un chico del Barcelona. Él era muy chico, más chico que nosotros, dos años de ventaja. Messi tenía 17", contó García. Y lo que pasó en los entrenamientos previos al partido lo dejó claro desde el primer momento: "Cuando empezamos a entrenar, él sacaba mucha diferencia. Era distinto, era mejor que los que ya jugaban en Primera División."

El partido ante la Albirroja fue el primero de dos amistosos en pocos días. El segundo fue ante Uruguay en Colonia. García guarda ambos encuentros con orgullo: "Orgullo y alegría de haber compartido tanto ese partido como el de tres días después ante Uruguay." Aunque también recuerda, entre risas, las consecuencias inmediatas de aquella aparición: "La verdad que me veía afuera (del Sudamericano). Fueron esos dos partidos y Leo no vino nunca más hasta enero que era el Sudamericano."

Reencuentro con Messi

El mediocampista ofensivo surgido del semillero de San Lorenzo vio a Messi una vez más después de aquella semana. Fue en Rosario, en una tienda de ropa, aproximadamente un año después de los partidos ante Paraguay y Uruguay. "Él se fue acercando, se acordaba", contó. Esa fue la última vez que lo vio en persona.

El recuerdo, sin embargo, no se fue. García lo lleva tatuado. Y tiene un deseo concreto: "La idea es que le llegue, que vea la foto y que en algún momento me lo firme. Es un homenaje de lo que representa Leo para mí y para todos los argentinos."

El cierre fue emotivo: "Es difícil describir lo que siento por él y la admiración que le tengo. Solo queda agradecerle por todos estos años y las alegrías. Me queda el orgullo de que pude compartir una cancha con él, con el más grande. Me queda para toda la vida."

El paso de García por Patronato

García arribó a Patronato a mediados de 2013 para reforzar el plantel que se alistaba para competir en el campeonato de la Primera Nacional. El futbolista surgido de la cantera de San Lorenzo debutó con la camiseta del Rojinegro el 4 de agosto de 2013 en la derrota del Rojinegro ante Defensa y Justicia por 1 a 0. Diego Osella, por ese entonces DT del Santo, ordenó el ingreso del mediocampista ofensivo en remplazo de Gastón Machín.

El volante disputó 27 encuentros en el elenco de barrio Villa Sarmiento. En ese recorrido aportó tres tantos.

Patronato Messi Selección Argentina Asistencia
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