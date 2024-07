El entrerriano Gabriel Scordia le dijo adiós a las pistas

Embed #TurismoNacional Gabriel Scordia se retira del automovilismo



El piloto de Concordia anunció que deja las pistas tras 14 años en el TN.https://t.co/MSMNjD1fmq pic.twitter.com/xuwazDoypt — MundoSport (@mundosportextra) July 17, 2024

También quedará el recuerdo San Nicolás 2022, ganando allí una serie y liderando la final durante buena parte de la misma, llegando finalmente en el cuarto lugar.

La despedida de Gabriel Scordia

“Fueron 14 años los que hice en el TN, y por ahí a lo último ya no lo estaba disfrutando tanto, o no estaba al 100% como para hacerlo y por eso decidimos parar. Me queda todo el grupo de amigos, de todos los pilotos que han pasado, porque empecé con Alejandro Bucci solo como compañero, después vino Nico Posco y así empezaron a venir muchos, todos grandes pilotos y grandes personas, y hoy me quedo con la amistad de muchos de ellos. Seguramente, ahora trataremos de disfrutar desde afuera”, señaló Gabriel Scordia.

TN.jpg El concordiense Gabriel Scordia corrió durante 14 años en el Turismo Nacional.

Por su parte, Ale Bucci expresó: “Este fue el último fin de semana con Gabriel como piloto, fue una sorpresa porque lo decidió el domingo, yo no sabía que iba a ser nuestra última competencia juntos, después de haber estado juntos desde Posadas 2016, en casi todas las fechas. Solo faltó una vez en Buenos Aires, durante la pandemia. Fueron muchos fines de semana compartidos con él, con su gente, haciendo una gran amistad con él, con Javier Morier, con su primo Augusto. Es una gran persona que me da orgullo haberlo tenido en el equipo, con el cual hicimos podio, ganamos una serie, y lo queremos mucho”.