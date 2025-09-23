Mientras Briatore todavía dice que duda para 2026, el argentino -con un auto que solo empeora- dio otra muestra de por qué se merece estar en la Fórmula 1.

Flavio Briatore, el único jefe de Alpine más allá de su cargo de asesor ejecutivo, blanqueó que su segundo piloto para la 'nueva' Fórmula 1 del 2026 será Franco Colapinto o Paul Aron, protagonistas de una pelea a esta altura ridícula y sin ninguna equivalencia.

Es que el argentino volvió a dar otra muestra de estar a la altura -por lo menos- de su compañero de equipo Pierre Gasly, renovado hasta 2028, de poder exprimir al máximo la peor herramienta del campeonato y de resistir la presión de ir al límite para ganar una centésima.

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

El fin de semana, Alpine tuvo otro rendimiento de terror. Si no existía el toque con Alexander Albon, el resultado de Colapinto solo iba a ser menos malo. Y, admitido hasta en redes sociales (en una especie de disculpa), lo que viene va a ser igual o peor a no ser por factores externos.

Pero el viernes, el filoso Briatore se encargó de volver a meterle presión a Colapinto y, más allá de bajar a otros candidatos, hizo pública una presunta disputa interna con Aron. El estonio, de 21 años, es un piloto de poquísima experiencia en la F1 más allá de algunas prácticas oficiales y pruebas, sin resultados extraordinarios.

Aron no fue campeón en ninguna fórmula de la escalera y apenas ganó una carrera en F2 (terminó 3° el campeonato 2024 detrás de Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar). Allí tuvo un mano a mano en pista con Colapinto en Imola… Y lo perdió tras una brillante maniobra en la última vuelta del argentino.

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

Colapinto 1 Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

Entonces, mientras vaticina un 2026 de pelear por podios con el nuevo y prometedor motor Mercedes, ¿a dónde va a encontrar Briatore la "estabilidad" para su equipo que mencionó como pilar fundamental hace dos semanas?

La elección es entre un novato que, a priori, no pinta como un fenómeno contra otro que llegaría a fin de año con 27 GPs de experiencia y supo adaptarse a a mitad de temporada a un auto espantoso, al que reiteradas veces llevó más rápido que su compañero de equipo, quien va por su octavo año completo en F1 y el tercero en Alpine.

En Azerbaiyán, Briatore pidió "una o dos carreras más". Dos son Singapur y Austin, en Estados Unidos. La que sigue es México. ¿Será allí el anuncio, como un guiño a los sponsors Claro y Mercado Libre? Lo único que le sobra a Alpine es piloto. Y lo único que tiene para aportarle es la ratificación. Dale, Flavio...