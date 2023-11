El deporte lo integró y lo hace feliz día a día

Un ejemplo claro de superación y trabajo a través de un deporte es el de Santiago Martín Reynoso. Se trata de un joven de 25 años oriundo de Gualeguay. Santi estuvo ayer en de Paraná para formar parte de un Torneo de Escuelitas de Gimnasia Deportiva organizado por el Centro Gimnástico de Paraná (Cegipa). Viene de participar en una competencia internacional representando al país de la mejor manera. Estuvo en el Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down septiembre 2023 en Tshwanw, Sudáfrica. Obteniendo el sexto puesto en la modalidad All Raund.

gimnasia otra.jpg Santi junto a sus padres y profe. Juan Manuel Hernandez / UNO

Santiago desde muy chico fue un apasionado de los deportes. A los 4 años realizó la práctica de gimnasia artística en el club Gualeguay Central.

Sus entrenadores y padres, que siempre lo acompañan, dejaron en claro que durante el transcurso de su vida participó de numerosos encuentros de gimnasia, como así también formó parte de otros deportes como el tenis, atletismo, natación, básquet, fútbol entre otros. Santiago tuvo la posibilidad de participar de seis torneos provinciales de las Juegos Evita y un Torneo Nacional en las disciplinas de atletismo y natación.

Sus entrenadores dejaron en claro que formó parte de tres torneos selectivos provinciales (Convencional) en el período 2019. La Liga Provincial de Futbol 5 edición 2019 organizado por Olimpíadas Especiales Argentina. El Torneo Nacional de Gimnasia Artística para personas con discapacidad intelectual organizado por Olimpíadas Especiales Argentina en San Miguel de Tucumán en 2019, obteniendo el primer puesto en su categoría. El Torneo Argentino T21 para Atletas con Síndrome de Down en la disciplina de Gimnasia Artística en marzo de 2022 en el Cenard. Los tres torneos selectivos provinciales (Convencional) en el período 2022. La Liga Provincial de Fútbol 5 edición 2022 organizado por Olimpíadas Especiales Argentina. La etapa Nacional de la Liga de Futbol 5 edición 2022 organizado por Olimpiadas Especiales Argentina en San Miguel de Tucumán. El Torneo Nacional FUT 21, torneo de futsal para atletas con Síndrome de Down, en Mendoza, octubre 2022. El Torneo Nacional federativo de Gimnasia Artística (Convencional) en Cipoletti, Río Negro en noviembre del 2022, obteniendo el segundo puesto por equipos en su categoría. El Torneo T21 de carácter Internacional para Atletas con Síndrome de Down en la disciplina de Gimnasia Artística en marzo del 2023 en el Cenard obteniendo un primer puesto y un tercer puesto. El Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down septiembre 2023 en Tshwanw, Sudáfrica. Obteniendo el sexto puesto en la modalidad All Raund. El Torneo Nacional FUT 21, torneo de futsal para atletas con síndrome de Down, en Tigre, octubre 2023.

Su mamá, Nora Cirigliano, estuvo acompañando a Santiago en su estadía en Paraná y dijo: “El está desde los 4 años realizando gimnasia en el club Gualeguay Central. Siempre lo acompañamos en el deporte. Él es un apasionado de la gimnasia y gracias a eso ha podido continuar todos estos años practicando en su club de Gualeguay. Las puertas se han abierto por suerte para realizar más encuentros y formar parte de competencias”, aseveró su mamá.

Luego Nora comentó: “Quiero agradecer a la gente Cegipa por siempre apoyarnos en todo. Ellos también nos dieron una gran mano en el viaje de Santiago y su entrenador Rodrigo Tica a Sudáfrica”.