La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada Belgrano visitará a Unión de Santa Fe en el juego decisivo de la Copa Túnel Subfluvial. En el juego de ida el Tate sacó diferencias. 15 de octubre 2025 · 13:45hs

Unión se impuso por 1 a 0 en el juego disputado en el estadio Grella.

Se definió este miércoles el día, horario y sede del encuentro decisivo de la serie final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina. El certamen es organizado, en forma conjunta, por la Liga Paranaense y la Liga Santafesina de Fútbol.

El juego decisivo será animado por Belgrano y Unión de Santa Fe. El choque decisivo se disputará el próximo sábado a partir de las 15.30 en el predio de la Liga santafesina.

Unión de Santa Fe sacó ventaja La serie final comenzó en el estadio Grella, escenario donde el Mondonguero ofició de anfitrión. El Tatengue se impuso por 1 a 0 gracias al tanto convertido por Morena Aponte.