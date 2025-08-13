El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido".

El concordiense Marcos Kremer vuelve a Los Pumas tras su ausencia en julio y se alista para el debut ante los All Blacks por el Rugby Championship.

Luego de su ausencia en la ventana internacional de julio, Marcos Kremer vuelve a vestir la camiseta de Los Pumas en el inicio del Rugby Championship, que comenzará este sábado con un duelo de alto voltaje frente a los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En diálogo con Equipo Scrum, el entrerriano nacido en Concordia compartió sus sensaciones de cara al choque frente a los neozelandeses, destacando la jerarquía del rival y el desafío que representa.

Marcos Kremer vuelve a Los Pumas

"Yo lo que admiro de los All Blacks es su cultura, su vida para el rugby. Entonces, nosotros siendo argentinos, aunque por ahí estés en un mejor momento que ellos, siempre los vas a respetar porque son los All Blacks. Es como a cualquier equipo de fútbol le debe pasar con Argentina", reflexionó Kremer, actualmente jugador del Clermont francés.

Sobre su regreso al seleccionado argentino, expresó: "Jugar con esta camiseta después de no haber jugado por dos, tres meses, calculo que no va a haber mucho cambio. Para algunos de los chicos, calculo que tampoco".

Con los pies sobre la tierra pero confiado en el trabajo del equipo, Kremer proyectó lo que puede ocurrir en el Kempes: "Va a ser un gran partido. Estamos en casa, con nuestra gente, en Córdoba, una tierra donde se siente el rugby. Creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, el staff viene haciendo las cosas muy bien. Tenemos que largarnos, dejar esos nervios de lado y dedicarnos a jugar rugby, que lo sabemos hacer, tenemos con qué hacerlo, tenemos los jugadores, la materia, todo. Entonces creo que va a ser un lindo partido. Obviamente no te voy a decir que les vamos a ganar o que vamos a perder por 50".

Además, anticipó un encuentro parejo y con un desenlace cerrado: "Yo creo en este momento que se va a jugar a los últimos dos, tres minutos a una pequeña diferencia, dependiendo cómo se dé y cómo se trabaje en la semana la cabeza y la mentalidad de cada equipo. Va a estar ahí la clave".

En cuanto al rol de los delanteros, Kremer fue claro: "El trabajo que tenemos que hacer los forwards es tratar de darle esas oportunidades a los tres cuartos, esas pelotas rápidas o esas pelotas avanzando".

Y cerró con un mensaje centrado en la preparación y la mentalidad para el sábado: "Sabemos que si los forwards funcionan y andan bien, después atrás tenemos cosas para volar un poquito más, así que que se vea el sábado. No hay que jugarlo antes, hay que estar tranquilo. Queda toda la semana de trabajo todavía, así que hay que ajustar detalles y llegar bien afilados para el fin de semana".