Rally Entrerriano: Martín Baucero se llevó la victoria en Hernández

Pese a las condiciones climáticas el Rally Entrerriano corrió en Hernández y el triunfo en la clasificación general fue para Martín y Ricardo Baucero.

El pasado domingo se completó la cuarta fecha del Rally Entrerriano RUS en Hernández , con otra jornada compleja a causa de la lluvia –al igual que el sábado–, pero que se pudo resolver con éxito, completando más del 80% de los kilómetros de carrera, lo que alcanzó para que la competencia pueda otorgar el total de los puntos en disputa.

Al cabo de dos días de competencia, la clasificación general quedó para los uruguayenses Martin y Ricardo Baucero a bordo de su VW Gol Trend de la Clase A6. La segunda etapa se demoró a raíz de las lluvias de la noche anterior y luego de disputarse los dos primeros tramos volvió a llover y se decidió anular parte del recorrido, que finalmente tuvo tres pruebas especiales en la jornada.

En la clase A6, a Baucero-Baucero los acompañaron en el podio Alejandro Aquiles y Hernán Fernández segundos, en tanto que los terceros fueron Daniel Bonnin y Walter Traverso. La segunda etapa la ganaron Bonnin-Traverso al igual que la Power Stage.

En la clase N7, el binomio de Concepción del Uruguay integrado por Julio Erpen y Pablo Salvidía obtuvo su primer triunfo en la divisional, seguidos de Santiago Lambert y Emmanuel Fernández. Completaron el podio José Morard y Adrián Morel, mientras que la segunda etapa como la Power Stage fueron ganadas por Lambert-Fernández.

En la clase N7 Light, Lucio Moreira y Walter Maciel lograron arrebatarle la punta a Federico García y Javier Travichet que terminaron segundos la carrera, terceros fueron Cesar Martínez y Eduardo Narvay. Los ganadores de la carrera se quedaron también con los puntos del domingo y de la Power Stage.

En la clase N9 16 válvulas, Manuel Cergneux y Diego Saipert pudieron conservar la punta de la carrera, escoltados por Joaquin y Mauricio Blanc que ganaron la Segunda Etapa y la Power Stage, terceros terminaron Dante Lanterna y Daniel Fritzler.

Cómo sigue el Rally Entrerriano

Desde el Rally Entrerriano RUS destacaron el gran trabajo realizado tanto por la Municipalidad, como el resto de la comunidad de Hernández este fin de semana, pudiendo realizarse la fecha a pesar de las complicaciones provocadas por la lluvia, demostrando estar a la altura como organizadores de una fecha de nuestro calendario.

La próxima fecha será los días 25, 26 y 27 de septiembre, cuando la categoría llegue por primera vez a General Galarza, carrera que junto a las dos restantes de esta temporada otorgaran un 50% extra de puntaje.

Lo que viene en Entre Ríos

Cabe destacar que en cuanto a las actividades de la Federación Automovilística Entrerriana (FAE) se viene un fin de semana próximo con actividad para el karting y autos, aunque estará supeditado a las condiciones climáticas.

Este sábado y domingo el Karting Asfalto Gualeguaychú, el Citroën Competición y el TC del Litoral correrán en el autódromo de Gualeguaychú. En tanto que el Karting del Centro fiscalizado por Motokart San Salvador estará compitiendo en Los Charrúas.

En tanto que el mes se cerrará el 29 y 30 de agosto con las categorías ASME junto a categorías correntinas en el autódromo de Concordia.