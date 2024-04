Echagüe: piden suspender las elecciones del sábado

Lo que argumentan y denunciaron es que hay un sinfín de irregularidades en el padrón electoral que presentó la actual comisión directiva encabezada por Juan José Mesaglio, quien se presenta como candidato a presidente por la Lista 1 Todos por Echagüe.

Ante esto presentaron cartas en el club solicitando respuestas, las cuales nunca fueron concedidas, según manifestaron.

¿Por qué quieren suspender las elecciones?

“Nos juntamos porque hemos notado muchas irregularidades, las cuales hemos denunciado. En la asamblea se hará la memoria, el balance y, posteriormente, la elección de autoridades. El oficialismo, que lleva alrededor de 10 años, ha mostrado irregularidades en la confección del padrón”, le argumentó a UNO Damián Reca, candidato a protesorero por la oposición.

Luego enumeró algunas de las irregularidades que ellos denuncian: “Hay un montón de gente que se ha asociado al club después de mayo de 2023, fecha de corte que los habilita o no para votar. Como en el padrón provisorio que presentaron no pusieron la fecha de ingreso de los socios no tenemos cómo comprobarlo, más allá de que por el número de socio sabemos aproximadamente cuándo se asociaron. El estatuto del club señala que para que un socio pueda votar debe tener, como mínimo, un año asociado. También figuran en el padrón personas fallecidas, gente que aparece por duplicado y algunas cuyo número de documento no figura, lo cual nos impide saber si no son menores. Además, para presentar una lista se requiere del aval del tres por ciento de los socios, cosa que no vimos”.

“En la conformación de la lista oficialista también notamos algunas cosas que están poco claras –prosiguió– . Incluso hay gente que no es socia del club que figura en su lista para integrar la comisión directiva”.

Al ser consultado sobre las acciones realizadas, Reca comentó: “En reiteradas ocasiones hemos hecho presentaciones en la Dirección General de Personas Jurídicas, desde donde nos dijeron que tenemos que llegar a un acuerdo entre las partes. Como lamentablemente no hemos tenido respuestas a las notas presentadas a la actual comisión directiva, realizamos una presentación formal en Personería Jurídica solicitando la suspensión de la asamblea ya que no se cumplen las condiciones necesarias para que haya un acto eleccionario justo y en regla. Esperemos que Personería Jurídica se expida en estos días y quede suspendida la asamblea.

“Esta situación nos ha desgastado un montón ya que hemos estado más tiempo averiguando la situación del club y presentando notas que pudiendo charlar con los socios para hacerle llegar nuestras propuestas. Esa fue más que nada la razón de la reunión. Necesitábamos hablar con la gente de la comisión directiva y exigirles el padrón definitivo, el cual debió haber sido presentado un mes antes de las elecciones. Todavía rige el padrón provisorio que cuenta con muy pocos datos de los socios. También queremos que los socios del club se enteren de la situación. Si bien no tenemos certezas ya que hay datos que están poco claros, sabemos que han manipulado el padrón a su favor. La cantidad de socios habilitados a votar que figuran en el padrón provisorio es de alrededor de 160, lo cual dudamos”, concluyó.

¿A la justicia?

Según comentaron desde la oposición, en caso que desde Personería Jurídica no se expidan suspendiendo las elecciones, no descartarían como última instancia presentar un recurso de amparo en la justicia.