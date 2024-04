Echagüe: la respuesta oficialista no tardó en llegar

Ante esto, desde el lado del oficialismo solicitaron el pertinente derecho a réplica. Juan Mesaglio, actual presidente del club y quien se postula para ser reelegido encabezando la Lista 1 Todos por Echagüe, visitó la Redacción de UNO.

“El miércoles por la tarde se concentró un grupo minoritario de gente pretendiendo hablar con los socios y presentar un escrito aduciendo incumplimientos del padrón –comenzó con su respuesta–. Nosotros nos hemos ajustado al estatuto que rige en la institución. Presentamos el padrón provisorio en tiempo y forma, y lo exhibimos. Los socios tienen un tiempo, el cual sigue abierto, en el que pueden acercarse y chequear, y si no se encuentran manifestarlo”.

“Me parece que lo único que hacen con todo esto es degradar y dejar mal parada la institución, lo cual no le hace bien a nadie. El socio se ve salpicado por estas barbaridades que se están diciendo. Cuando se acusa de irregularidad se debe tener pruebas para demostrarlo”, prosiguió.

Las irregularidades mencionadas

Sobre esto, el dirigente respondió: “Nosotros tenemos un sistema viejo, que no es el mejor en los clubes, pero que nos sirve en esa función. El padrón debe actualizarse año tras año con ingresos y egresos de los socios, y el encargado es el gerente de la institución. Hasta 2023 esa función la cumplió durante 15 años quien hoy se presenta como candidato a presidente por la lista opositora, Gustavo Piérola. Eso quiere decir que si hoy el padrón está desordenado se debe a la falta de trabajo durante esos 15 años de quien encabeza el grupo que acusa irregularidades. También quiero agregar que los números de documento que faltan son de los de los socios vitalicios, quienes son la gran mayoría de los socios fallecidos que ellos mencionan. Al no tener un cruce directo con el Registro Civil o no existir una notificación fehaciente de algún familiar, no tenemos cómo saber del fallecimiento del socio”.

Además, Mesaglio se refirió a la queja de sus rivales por la falta del padrón definitivo: “Hasta el 27 de marzo había tiempo para que los socios pudieran plantear cualquier tipo de inconveniente. Para eso estaba habilitado un cuaderno en secretaría. Cualquier tipo de reclamo nos obligaba a confeccionar un nuevo padrón, tal como lo hicimos. Tras el fin de semana largo, el miércoles fue el primer día hábil y exhibimos el padrón definitivo en las vidrieras del club, tal como exige el estatuto. Queremos que todos nuestros socios que cumplen con lo requerido voten, lo cual es muy importante para una institución”.

Además, habló del escrito presentado por la Lista 92 Sentimiento Azul y Negro: “Si Personería Jurídica no se ha expedido ante su reclamo es porque no han encontrado irregularidades”.

Juan Mesaglio sin pelos en la lengua

Mesaglio por último le apuntó directamente a Gustavo Piérola: “En 1991 le realizó un juicio y pidió el remate del club. Tenemos en la sede el acuerdo del pago del juicio en sede judicial y el pago del martillero con la falsa comisión, que es cuando no se procede al remate, sobre la posible ejecución si no arreglábamos con él. Él sostiene que lo llamaron para que vuelva al club, cuando quien le abrió las puertas nuevamente fue su hermano, Álvaro, durante la corta presidencia que tuvo en 2003, que duró ocho o nueve meses”.