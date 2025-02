Dojo Pantera tuvo la visita del árbitro internacional Andrés Schulz

Los que aprovecharon la oportunidad

Dojo Pantera árbitro 1.jpg El árbitro Andrés Schulz dijo presente en el Dojo Pantera.

“Necesitamos que los alumnos estén lo más actualizado posible porque son las reglas del juego. Cada cuatro años, con la llegada de los Juegos Olímpicos, eso se va modificando en base a lo que va pasando. En este caso, después del París 2024, hubieron varios cambios en el Judo a nivel mundial y hay muchas cosas para reveer. El Judo es un arte marcial, pero también un deporte olímpico que posee reglas y no hay nada mejor para el competidor que conocer esos fundamentos para poder lograr los objetivos dentro del deporte. Recibí la invitación de Andrés, que es un amigo desde la infancia, y acepté sin dudas”, agregó Schulz con respecto a su visita al Dojo Pantera.

En relación a esos cambios que se hicieron posterior a los JJOO de París 2024, el árbitro internacional explicó: “Es una etapa de prueba. Los cambios que se hicieron son evaluados hace un montón de años y siempre son cambios para mejorar el deporte y que a la gente le sea más fácil verlo y entenderlo. Siempre tratamos de que gane el mejor y que el juego sea más parejo. Igualar las condiciones para que se vea el mejor Judo arriba del Tatami. Este deporte es televisivo, así que el cambio en las reglas también tiene que ver con una cuestión de agilizar el judo para que la gente no conoce de esto siga entretenida y no se aburra. Queremos un judo positivo, progresivo, activo y dinámico. Todos los cambios se hacen para bien, con intenciones de un crecimiento del deporte. Estas pruebas se van a re analizar dentro de seis meses, en el Campeonato Mundial de Senior. Allí se determinará si se incluyen las reglas nuevas o se vuelve atrás en algunas cuestiones”.

Dojo Pantera árbitro 3.jpg Andrés Schulz llegó al Dojo Pantera para actualizar las reglas del judo. UNOER/ Alan Barbosa

Por otra parte, habló desde su experiencia en el deporte y su visión sobre el judo en Entre Ríos. Lamentó que el judo en la provincia ha decaído en los últimos años, con pocos practicantes y escuelas. Atribuye este declive a la falta de apoyo político y ecónomico. “El judo en Entre Ríos ha venido muy abajo, en todas las categorías. Tenemos buen nivel de competidores pero tenemos muy pocos atletas. Cuando yo era chico, había más de diez dojos en Paraná y hoy solamente tenemos tres. La idea es que crezca el deporte, seguir trabajando y apostando por eso, actualizar a los chicos y seguir sumando profes. Nuestra idea, desde la Unión de Judo de Entre Ríos (UJER), es que cada club de Paraná tenga un espacio para judo. Para eso necesitamos ayuda económica”.

Luego de contar el fin de su visita a la capital provincial, el director de arbitraje de Entre Ríos se expresó sobre sus sueños dentro de este deporte y la posibilidad que tuvo de arbitrar en nacionales, panamericanos y campeonatos mundiales. “Hago judo desde que tengo 5 años y actualmente tengo 42. Empecé como un juego y hoy te digo que es una pasión. Llegué a ser atleta de alto rendimiento cuando fui joven, después me dediqué a dar clases y dejé un año por cuestiones de estudio. El anhelo de todo competidor es llegar a una olimpiada. Siempre querés más. En el caso mío llegué hasta el Sudamericano y ahí me quedé por distintos motivos. Luego, viendo que se me había frustrado ese sueño de ser Olímpico, se me dio la posibilidad de ser árbitro. Recuerdo que un profesor, que también era árbitro, me dice: ‘para ser olímpico no solamente tenés que ser atleta, hay árbitros también’, y eso me despertó el sueño olímpico. En 2002 empecé el arbitraje a nivel regional, luego a nivel provincial y así, a medida que vas rindiendo, vas pasando por diferentes etapas. Fui árbitro sudamericano, panamericano y mundial. Todo para perseguir ese sueño en el que solo dicen presente 18 árbitros, que son los designados a los Juegos Olímpicos. De esos 18, Latinoamérica solo tiene 3 cupos y los demás son del resto de los continentes. Tuve la oportunidad de estar en el circuito olímpico, sumando puntos para poder estar en los JJOO. En mi caso, en 2023 me llamaron para entrar al tour olímpico y, justo en la misma época, tuve la suerte y la bendición de ser padre de mellizos así que decidí declinar. Era mi familia o el sueño de ser olímpico. Priorizé la familia y mis hijos. De eso no me arrepiento en absoluto”, sentenció.

El judo los volvió amigos

Dojo Pantera árbitro 2.jpg El instructor del Dojo Pantera, Andrés Gómez (izquierda) y el árbitro internacional Andrés Schulz (derecha). UNOER/ Alan Barbosa

Sin embargo, agregó: “El sueño de ser olímpico sigue latente ya que luego de París 2024 me mandan un mail de la Federación Internacional de Judo convocandome nuevamente para entrar al circuito olímpico con vistas a Los Ángeles 2028 y el primer evento evaluativo fue el Mundial Máster que se hizo en Las Vegas y tuve la suerte de estar ahí. Estoy en camino a las próximas olimpiadas. Es un camino duro y hay árbitros muy buenos en todo el continente”.