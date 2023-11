Dimas Garateguy, al staff del Chino Maidana

El entrerriano aceptó la propuesta, firmó el contrato que lo liga con la promotora y ya tiene la fecha para su primer compromiso: el sábado 16 de diciembre se presentará en el Centro Social Sarmiento de Margarita, Santa Fe, donde combatirá a seis asaltos con el neuquino Emmanuel Godoy.

En una charla con UNO, Dimas contó: “Firmé un contrato para estar vinculado durante cuatro años, que es lo que yo más o menos estimaba que iba a durar mi carrera. Voy a prepararme para estar a la altura de las circunstancias, trabajando el doble con el objetivo de volver a pelear en el exterior y, por qué no, tener la posibilidad de disputar un título nacional o continental. Ahora estoy trabajando con Carlitos Lemos en el gimnasio del Club Atlético Colón de Santa Fe”.

—¿Cómo se dio esta posibilidad?

—Una de las razones fue la pelea que hice en Polonia, para la cual me llamaron con una semana de anticipación y, pese a la derrota, creo que dejé una buena imagen contra un rival muy bueno. Pero creo que todo viene desde antes, cuando noqueé a Matías Gallucci en Santa Fe. Él era el apuntado para ser contratado y se podría decir que le saqué el puesto.

—¿Qué crees que vieron en vos para sumarte a su staff?

—La verdad que no sé qué habrá sido. Modestamente considero que hay varios boxeadores que son muchísimo mejor que yo, y que tienen muy buenos récords. Por ahí pienso que fue el hecho de haber ido solo a pelear hasta Polonia, sin tiempo de preparación, y cumplí primero con el peso y luego en la pelea. También creo que se basaron en que todas mis peleas, ganando o perdiendo, han sido entretenidas de ver, intensas.

—¿Te dijeron cuántas peleas aproximadamente tienen pensadas para vos?

—No, no. No me dijeron cuántas peleas podía llegar a hacer, aunque eso no es tan lineal porque podés pelear seguido si estás preparado, o quizá tenés la mala suerte de lesionarte y te ves obligado a parar por un tiempo. Es relativo. Maidana me hará pelear en los festivales que organiza él, y Lemos me dijo que va a hacer todo lo posible para que esté activo, con continuidad de peleas. La idea es que yo pelee ahora y que gane con autoridad para poder hacer una revancha con el checo Lukas Dekys.

—¿Pudiste hablar con el “Chino” Maidana?

—No, aún no. Supongo que lo conoceré personalmente el día del pesaje. Es un honor para mí, ya que es uno de los grandes referentes que tuvo el boxeo argentino en los últimos tiempos y se ganó el respeto del mundo del boxeo. Sí lo conozco a su primo, (Gustavo) El Pileta, que es una persona de su confianza en la promotora. Me ayudó mucho antes de viajar a Polonia y me pareció una persona muy amable. Lo que más quiero es devolverles la confianza que depositaron en mí y para ello debo trabajar duro.

—¿Cómo son tus entrenamientos ahora?

—A Santa Fe estoy yendo tres veces por semana. Martes y jueves, seguro; y el tercer día puede ser lunes, miércoles o viernes, de acuerdo a cómo me voy acomodando. Los días que no viajo entreno con mi preparador físico Diego Casis en el gimnasio Atlas y también me muevo un poco en mi escuelita. Los entrenamientos en Colón son muy estrictos e intensos, en los que se hace hincapié plenamente en la práctica de boxeo. Llego y salto 10 o 15 minutos la cuerda para calentar, me pongo las vendas y guantes, y se laburan 12 o 15 rounds todas las prácticas. Se trabaja la técnica con las manoplas y las bolsas, también fuertes sesiones de sparring.