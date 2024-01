Diego Martínez tuvo su primer día como entrenador de Boca

Huracán advirtió que Diego Martínez no se desvinculó

En tanto, el área de prensa de Boca indicó que este martes no será presentado el director técnico a los medios y que posiblemente ello ocurrirá el miércoles, aunque no está confirmada aún su primera conferencia de prensa como DT Xeneize.

DIEGO MARTÍNEZ NO SERÁ PRESENTADO ESTA TARDE



Finalmente no se realizará la conferencia de prensa para presentar oficialmente al DT de Boca.



Al ser el primer día de pretemporada, la prioridad de Martínez es el trabajo con los jugadores.



— Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 2, 2024

Los futbolistas, que vienen de 36 días de vacaciones, llegaron para desayunar y luego de la presentación del cuerpo técnico comenzaron a realizarse los estudios médicos correspondientes.

Entre las nuevas caras están los jugadores que llegaron a préstamo, algunos como Aaron Molinas y Agustín Obando que van a ser tenidos en cuenta por el técnico, quien ya los dirigió en su paso por Tigre.

En cuanto a refuerzos, Cristian Lema y Éver Banega están muy cerca de incorporarse en las próximas horas al plantel boquense.

Lema no continuará en Lanús y no se presentó la semana pasada al inicio de la pretemporada del Granate. El zaguero ya avisó que no seguirá en el club sureño y que ejecutará la cláusula de salida del pase que tenía en su poder, que es de 400.000 dólares.

En la zaga central, aparte de dejar en libertad de acción al entrerriano Facundo Roncaglia, Boca está por transferir a un club de Paraguay a Bruno Valdez en este mercado de pases, y tiene además una oferta de un club italiano por Nicolás Valentini, de muy buen segundo semestre 2023 en el Xeneize.

Otro posible regreso es el de Éver Banega, quien ya le informó a su club -Al Shabab de Arabia Saudita- que no seguirá y tratará de interrumpir su contrato, que vence el 30 de junio de 2024.

Para que el volante vuelva a ponerse la camiseta azul y oro, deberá pagar 4 millones de dólares para quedar en libertad de acción. Las negociaciones apuntan a acordar una cifra inferior, mientras Banega está en Punta del Este de vacaciones, a la espera de las novedades.