Diego Martínez seguirá siendo el técnico de Boca

Si bien aseguran que las charlas luego de los partidos son habituales, sin dudas que este cónclave no fue uno más. Por ahora no se tomó ninguna determinación, según deslizaron por tratarse de una caída contra River, pero no sería sorpresivo que en los próximos días el panorama cambie.

La idea del Consejo de Fútbol

En primer lugar, el Consejo de Fútbol tiene intenciones de que Martínez esté al frente del equipo el próximo sábado cuando el Azul y Oro visite a Belgrano por la Liga Profesional. De todos modos, esto está por verse y en los próximos días los dirigentes se reunirán con el DT y sus colaboradores.

Más allá de sentir fuerzas para seguir, el Consejo cree que le será muy difícil a Martínez poder revertir el presente futbolístico del equipo. Pese a que por ahora lo bancan, esto será día a día y tendrá que ver también cómo se sienta el entrenador.