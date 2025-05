Desde María Grande a la gloria: Maribel Barzola, campeona de la Liga Femenina de Básquetbol

Ferro Carril Oeste arrasó y se consagró campeón

El segundo partido cambió por completo el escenario. Con la serie trasladada a La Rioja, el local ajustó su planteo táctico y logró neutralizar las virtudes de su rival. Se impuso con claridad por 72-50, obligando a un tercer encuentro decisivo en el mismo estadio. Riachuelo se mostró sólido, presionó alto y logró imponerse en los duelos individuales, forzando errores de Ferro Carril Oeste y capitalizando cada oportunidad. La serie quedó igualada y todo se definió en 40 minutos finales cargados de tensión.

El tercer y definitivo partido, también disputado en La Rioja, fue una verdadera batalla táctica y emocional. Desde el salto inicial, ambos equipos jugaron con intensidad, intercambiando el liderazgo en el marcador. A diferencia de los dos partidos anteriores, este encuentro fue cerrado, con rachas cortas y una marcada paridad en el desarrollo. El desgaste físico y mental se hizo evidente, aunque el equipo visitante supo administrar mejor la presión en los tramos decisivos del último cuarto.

Con un planteo inteligente y ordenado, Ferro Carril Oeste fue imponiendo condiciones a lo largo del partido y terminó superando con solvencia a Riachuelo por 59-41. La defensa fue uno de los pilares de la victoria, junto con la serenidad en la toma de decisiones en los momentos claves. El cierre del encuentro reflejó la eficacia en las ejecuciones ofensivas y la solidez colectiva que el equipo construyó durante toda la temporada.

Dentro de ese engranaje bien ensamblado, Barzola volvió a cumplir un rol esencial. Desde su posición de alera, aportó equilibrio, cubriendo espacios en defensa, colaborando en la circulación ofensiva y mostrando una gran lectura del juego. Su experiencia y temple fueron especialmente valiosos en los pasajes más exigentes, cuando cada posesión valía oro y los errores se pagaban caros.

La consagración no fue casualidad. A lo largo del torneo, el equipo mostró regularidad, compromiso y una identidad de juego clara. Logró imponerse ante rivales duros, superar momentos adversos y llegar a la final con argumentos sólidos. En ese recorrido, la número 14 fue una pieza clave, reafirmando su condición de jugadora confiable y versátil.

Para la oriunda de María Grande, el título representa el premio a una carrera sostenida con trabajo, dedicación y pasión por el deporte. Luego de destacarse en equipos del interior del país, sumar experiencia en el extranjero y en la Liga Nacional, se consolidó como una de las figuras más estables del plantel. Su evolución a lo largo del campeonato fue notable y su rendimiento en la serie final selló una temporada brillante.

Maribel Barzola habló con Diario UNO tras el título

Tras la consagración, Maribel brindó sus impresiones a UNO, destacando su felicidad por el título y el esfuerzo colectivo. También expresó su orgullo por representar a María Grande en lo más alto del básquet nacional. Además, confesó que sueña con vestir la camiseta de la Selección Argentina y seguir creciendo en su carrera deportiva.

—¿Qué significa para vos este título en tu carrera, tanto a nivel personal como profesional?

—Lo es todo. Ser campeona nacional es un logro enorme, algo que vengo buscando hace mucho tiempo. Es difícil ponerlo en palabras y cuesta dimensionarlo.

—¿Cuál fue el momento más difícil de la final y cómo lo superaron?

—El segundo partido, sin dudas. No supimos plantearlo bien y lo perdimos. Hubo muchas cosas que nos sacaron de foco, el bajo nivel del arbitraje, los bombos atrás del banco que no nos dejaban pensar, nuestra falta de efectividad, no pudimos jugar nuestro juego y no tuvimos intensidad. Pero lo importante es que nos repusimos rápido. Nos enfocamos y corregimos lo que no funcionó, tanto en defensa como en ataque.

—¿Cómo describirías el trabajo en equipo que llevaron adelante a lo largo de la temporada?

—Fue casi perfecto. No tuvimos feriados ni domingos libres, entrenábamos todos los días desde temprano, con muchas horas de scouting, análisis y correcciones. Cada una asumió su rol, buscando dar lo mejor para el equipo. Estamos juntas desde agosto y atravesamos muchos altos y bajos. Pero siempre nos mantuvimos unidas, tirando todas para el mismo lado.

—¿Qué sensación te genera llevar el nombre de María Grande a lo más alto del básquet nacional?

—Siempre es un orgullo representar a mi ciudad, a mi club y al básquet. Además, que ellos siempre estén presentes en cada paso y logro, es hermoso.

—Con el gran rendimiento que estás teniendo, ¿te permitís soñar con la Selección Argentina?

—Soy muy autocrítica y sé que esta temporada no fue la que esperaba. Jugué en un puesto distinto al habitual, tuve que adaptarme a otro rol y atravesé momentos difíciles, incluso, un desgarro me dejó afuera de dos series, justo cuando estaba en un buen nivel. No llegué a la final en mi mejor ritmo y eso me dolió mucho. Pero sabía que tenía que estar para el equipo, desde el lugar que me tocara. Todas soñamos con la Selección Argentina, aunque soy consciente de que hoy no estoy en el nivel que eso requiere.