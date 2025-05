Desde Crespo a Santiago del Estero a alentar al Calamar

Un día Gustavo tomó coraje. Se acercó a Darío, su padre, para transmitirle algo importante en su vida. “No quiero que te enojes ni que lo tomes a mal, pero no me genera nada si Boca gana o pierde. En cambio si Platense gana, estoy contento. Y cuando pierde, me pongo triste”, le comunicó.

La respuesta de Darío sorprendió al niño. “Si a vos te gusta, seguí se camino”, acompañó. El gesto no quedó sólo en palabras. Desde Crespo se trasladaron hacia Santa Fe para observar, desde la vieja tribuna visitante del estadio de Colón, por primera vez al Calamar. “Ganamos 1 a 0. Ese día terminé de enamorarme de Platense. A partir de ahí pude afianzar el sentimiento”, afirmó Werner, en diálogo con La Mañana de La Red.

De Platense, de generación en generación, pero con libertad

Gustavo transmitió a su hijo la pasión por Platense, pero no le exigió que aliente al Camalar. Le dio la libertad de decidir a que equipo iba a respaldar. Timoteo, su niño de ocho años, optó por continuar con el legado.

“Un día le dije que no siente presión. Que yo sea de Platense no significaba que él también tenía que serlo. No quería que padezca lo que me sucedió en la etapa escolar donde me cargaban por no haber celebrado un campeonato. Yo soy de Platense, y voy a ser para siempre de Platense’. A partir de ahí, lo pude llevar un par de veces a la cancha, principalmente cuando jugaba en Santa Fe”, relató.

Alentar al Calamar demanda mucha tolerancia y amor por los colores. En sus 41 años Gustavo vivió por diferentes escenarios. En su adolescencia observó al equipo de sus amores en la elite del fútbol argentino. Luego sufrió más de dos décadas de malas experiencia. Tiempos en lo el equipo de Vicente López se embarró en las categorías de ascenso.

A inicios de 2021 Platense retornó a Primera División después de más de dos décadas. Se afianzó en el círculo superior. En diciembre de 2023 se consagró subcampeón tras perder la final de la Copa de la Liga Profesional ante Rosario Central. El próximo domingo tendrá revancha. Buscará su primera estrella oficial en la definición del Torneo Apertura que protagonizará ante Huracán, en Santiago del Estero. “Estoy muy feliz por el hermoso momento que estamos viviendo y que no estamos muy acostumbrados los hinchas de Platense. Estamos disfrutándolo esta previa”, indicó.

Gustavo Werner Platense 2.jpg En Crespo Gustavo luce orgulloso la camiseta de Platense.

Observar a Platense en este escenario no es habitual. Asimismo disputará la segunda final en 17 meses. “se ha dado un cambio rotundo en el club a nivel institución. Tengo 41 años, me tocó vivir todo el tiempo nefasto de Platense, inmerso en categorías del ascenso, en la B Metropolitana, en el Nacional B. Hace muy poco que volvimos a Primera División, que es el lugar donde históricamente siempre estuvo Platense. La historia marca que Platense casi siempre peleó por mantener la categoría. Y en poco tiempo se da la posibilidad de disputar la segunda final”, relató.

El camino que los depositó en Santiago del Estero

Para llegar al juego del domingo el Calamar dejó en el camino a tres de los cinco equipos denominados grandes. Dio el golpe al despedir a Racing, River y San Lorenzo en condición de visitante. “Platense es equipo que no le sobra nada. La idea era clasificar a octavos de final. Lo consiguió finalizando sexto en su grupo. Cuando nos tocó Racing todos dijimos ‘pucha, ex complicadísimo’. Después vino River en su mejor momento, cuando parecía que remontaba otra vez el ciclo de Gallardo. Ese partido con las polémicas incluidas y demás, que se sufrió un montón, Hubiera sido muy injusto quedar eliminado de esa forma, con un arbitraje muy parcial desde mi punto de vista. Con San Lorenzo el equipo jugó con un poco más de autoridad, sin sufrir tanto en términos futbolísticos, porque después como hincha se sufre un montón”, revivió.

Este recorrido incrementó la ilusión del Pueblo Calamar. “La verdad es que tengo muchísima fe. Nos toca otro rival complicado como Huracán, que incluso viene compitiendo muy bien en la fase internacional, tiene un gran entrenador como Kudelka. De todos modos son 90 minutos, puedo llegar a ver alargue y penales. Es una final y todo puede pasar yo creo que es un 50 y 50”, pronosticó, con cautela, antes de regalar una anécdota que vivió en las últimas horas.

“Estamos disfrutando este momento. Y más viviendo en el interior. En Crespo hincha de Platense soy yo, está mi hijo y una persona más. Días atrás me encontré en el supermercado al hijo de un hincha de Platense que falleció años atrás. Con lágrimas en sus ojos se me acercó para contarme que su viejo hubiera disfrutado de esto. Es la historia de mucha gente grande que, lamentablemente, no pudo vivir este presente. Estamos a una victoria de salir campeones, de jugar la Copa Libertadores. Es muy loco y por eso lo estamos disfrutando muchísimo”, narró.

Gustavo ya garantizó su presencia y la de Timoteo en el estadio Madre de Ciudades, escenario donde el Calamar buscará dar su primera vuelta olímpica en la elite. “Creo que podemos ser campeones. Me siento confiado porque tenemos un gran cuerpo técnico, que no tiene la chapa de otros, mantienen un perfil muy bajo, pero laburan muy bien y son hincha del club que es un plus. No es un equipo que brilla, pero defensivamente está muy afianzado. Viajaré a disfrutar del partido junto a mi hijo y que sea lo que tenga que ser. Me siento confiado. Vamos con esa ilusión de volver con la copa”.