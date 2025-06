Desafío en el mar Tirreno: nadadores entrerrianos en la Capri-Nápoles

El grupo completó los 38 kilómetros que separan la isla de Capri del paseo marítimo de Nápoles en 10 horas y 25 minutos, logrando un destacado primer puesto en la categoría equipo mixto. Completaron el equipo Carlos Maquiera (Buenos Aires) y Diego Granda (Jujuy). Abracua fue uno de los dos equipos argentinos presentes entre los 30 nadadores participantes, provenientes de países como Italia, Turquía, India, España y Australia.

“Fue una carrera tremenda, soñada, maravillosa y durísima, pero valió la pena el esfuerzo, estuvimos más de 10 horas nadando y el funcionamiento del equipo fue increíble, recorrimos 38 km, expresó Silvina Crosa tras la competencia.

En tanto, Pedro Issler integró el relevo de 6 y comento que fueron 10 horas, 25 minutos el tiempo total de nado, tuvimos un gran desgaste pero con la satisfacción de llegar primeros.

“Todavía no lo puedo creer. No sé explicar la felicidad que tengo en este momento, es mucha, demasiada. No la puedo controlar”, señaló el joven nadador villaguayense de solo 12 años.

Paralabras de Mesaglio

El paranaense Juan Mesaglio también formó parte de la competencia donde tuvo una buena labor. Tras la competencia Meseglio dialogó con UNO y dijo: “Estoy Orgulloso de haber representado a nuestra provincia y país junto a Silvina Crosa y Pedro Issler. El equipo, Abracua, con Claudio Plit multiple campeón de Aguas abiertas como capitán del mismo, junto Diego Granda de la provincia de Jujuy, y Carlos Maquiera de Avellaneda, provincia de Buenos Aires conformamos uno de los dos equipos argentinos junto a los restantes equipos e individuales de los diversos países como Italia, Turquía, India,España,y Australia entre otros”.

“Haciendo un total de 30 nadadores participando de la competencia de natación en aguas abiertas en el mar Mediterráneo, específicamente en la prestigiosa carrera Capri-Nápoles, que celebró su 60 aniversario, formando parte de la serie Mundial de Ultramaratones de natación que se realiza anualmente”, aseveró.

Luego comentó: “La idea de participar en este evento es un viejo sueño entre tantos que vengo haciendo realidad y entre los que aun faltan, el mismo comenzó a gestarse el año pasado en el Sudamericano de Aguas Frías disputado en la ciudad de Concordia, donde Claudio nos invitó a ser parte de esta nueva historia, formamos un equipo diverso y unido que se propuso superar el reto. La carrera se realizó el 20 de junio a las 9 cuando se dio inicio y fue un verdadero desafío nadando y teniendo el imponente Vesubio a nuestra derecha acompañandonos” .

“El mar comenzó tranquilo, pero luego el famoso viento Mistral lo volvió movidito y en los ultimos kilometros no nos permitía avanzar al mismo ritmo que lo veníamos haciendo, lo que nos exigió darlo todo para superar el reto y llegar dentro del tiempo estipulado. Después de 10 horas y 25 minutos de natación intensa, finalmente arribamos a la meta a las 19.25 hs y logramos un destacado primer puesto en la categoría equipo mixto. ¡Este logro es un testimonio del trabajo en equipo y la dedicación de cada uno de nosotros!”, manifestó.

Para finalizar dijo: “Quiero agradecer especialmente al equipo de natación que me banco en los duros entrenamientos, a la entrenadora Eliana Medina por su guía y apoyo, y al laboratorio de natación, la Piscina de Centro Integral de Natación de Pablo Telayna, por brindarme las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos. Dedicado a mis querido club Echagüe

“Mi próximo objetivo es la Maratón Santa Fe Coronda de 58 km que nadare en forma individual el 29 de noviembre próximo para la cual ya estamos inscripto y aceptado así que a seguir entrenando a full!! Para dejar en lo más alto a mi provincia” comentó.

Argentina tiene una rica tradición en esta disciplina. Pruebas como la Maratón Santa Fe – Coronda (58 km) o la Maratón Hernandarias – Paraná (88 km, la más larga del mundo) son reconocidas a nivel internacional. Además, el país ha formado nadadores destacados como Claudio Plit, múltiple campeón mundial, y actualmente muchos jóvenes talentos siguen su legado. Llevan adelante un esfuerzo tremendo para poder practicar un deporte totalmente amateur y que para este grupo de entrerrianos es un gran desafío llevar adelante.