Deportivo Riestra igualó contra Palestino en su estreno internacional

El Malevo y el Tricolor no se sacaron diferencias en la cancha de San Lorenzo. Riestra jugó un partido internacional por primera vez en 95 años.

A 95 años de su fundación, Deportivo Riestra hizo su histórico estreno internacional en la Copa Sudamericana con un empate 0-0 frente a Palestino de Chile en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) de San Lorenzo. El duelo fue válido por la primera fecha del Grupo F, zona también integrada por Gremio de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.