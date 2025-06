Deportivo Madryn-Quilmes, suspendido por una nevada

El Club Social y Deportivo Madryn informó este sábado por la tarde la suspensión del partido ante Quilmes por las condiciones climáticas. El estado del campo no permitía un desarrollo seguro del encuentro. Ahora, la Asociación del Fútbol Argentinoresolverá cuándo se jugará.

El gol de Di María no alcanzó y el Chelsea venció al Benfica

El club comunicó que la reprogramación del juego se anunciará por sus canales oficiales. Todavía nouna fecha definida para el partido.

Se enviaron registros a AFA con la nota oficial adjuntando lasfotos del campo de juego y elorganismo decidirá cuándo se disputará el encuentro.

El comunicado del club de Madryn:

"El Club Social y Deportivo Madryn informa que el encuentro pactado para esta tarde ante Quilmes, ha sido suspendido debido a las condiciones climáticas, el estado del campo de juego y el pronóstico reinante en la ciudad para las próximas horas. Si bien aún no existe una fecha estipulada, la reprogramación del partido se informará en los próximos días a través de nuestros canales oficiales", expresaron mediante las redes sociales.

La palabra del árbitro

"Lamentablemente por las condiciones climatolgoicas que estamos viviendo y una nota de parte del gobierno de acción civil de la intendecia de pto madryn se han suspendido todos los eventos. Acatamos la orden, la cancha está toda congelada, es imposible o no es normal jugar así. Hemos resuelto suspender el encuentro" comenzó el testimonio el árbitro del encuentro.

"Obviamente la predisposicón de todos era jugar, sabemos lo que es para un equipo de buenos aires venir hasta acá a puerto madryn desde el plano economico. Más alla de la buena predisposición que tengamos todos hay una nota por parte del gobierno" agregó.

"Ya mandamos todo a AFA con la nota, foto y estado del campo de juego. ellos definirán si se reprograma y cuando. Me parece que mañana no se juega por una cuestión de que el clima va a seguir así y la nota comprende tanto el día de hoy como el de mañana. Sería imposible jugarlo este domingo" cerró Llobet, aclarando que no se jugará este fin de semana.