Del club del barrio a la Selección Argentina

El documento nacional de identidad indica que la figura del Club Atlético Atlético Bajada Grande fue bautizado como Jesuán Valentín Pavé Ojeda. Sin embargo en el barrio muy pocos lo conocen de esa manera. “Si me dicen Jesuán o Valen, no me doy por aludido”, confesó. “Soy Sánguche”, aclaró, entre risas.

“La verdad que es una locura. Parece un sueño. Me llegan a las redes sociales notificaciones de todo el mundo, tanto de gente que conozco como de personas que no conozco. Es algo que nunca lo esperaba”, describió el adolescente, en diálogo con Ovación.

Sánguche cerraba una jornada más de cursado. Tras retirarse de las aulas de la Escuela Secundaria N°15 De la Baxada del Paraná recibió un mensaje de whatsapp. Débora Ramírez, presidente de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) le comunicó que quería transmitirle una noticia importante. Al llegar a su domicilio Jesuán le transmitió que estaba libre para dialogar.

“No se me ocurría nada de la urgencia del mensaje que me iban a comunicar. De hecho me sorprendió que me escribiera la presidente de la Asociación. Y como yo no soy de hablar, quería tener un mayor presente. Al llegar a casa me llaman para informarme que estaba preseleccionado en la Selección Argentina C18. Fue un momento increíble. Mi mamá se largó a llorar. Yo primero me contuve, pero después lloré de felicidad”, detalló.

Del semillero de Bajada Grande

Jesuán es el primer salonista formado en el semillero paranaense. El Gurí dio el gran salto desde el club de su barrio. “Nací, crecí y viví siempre en Bajada Grande”, remarcó, inflando el pecho

Sánguche se calzó la indumentaria del barranquero por primera vez en 2021 cuando la entidad del oeste de la capital entrerriana inició el proceso formativo salonista. Pavé Ojeda comenzó a jugar antes en el playón del club. “Veníamos con los pibes del barrio a jugar durante la cuarentena. Eran partidos clandestinos”, rememoró, con picardía. “Veníamos a jugar, a pelotear y a liberar las tensiones”, agregó.

Previamente, alentó a la institución por una cuestión familiar. “Nicolás, mi hermano, comenzó a jugar varios años atrás. Ahí descubrí el futsal. Cuando se crearon las formativas me sumé al club”, subrayó.

En sus primeros entrenamientos el Gurí de Bajada mostró sus aptitudes y capacidad para adaptarse a las reglas deportivas. Esto lo llevó a celebrar rápidamente un título con sus amigos. “En el primer año salí campeón de la categoría C15. Esa temporada la C17 finalizó tercero, pero yo solamente jugaba en la división menor porqué tenía 13 años. Hoy estoy integrando tres planteles. Juego en C17, C20 y Elite”, detalló.

Sanguche Bajada Grande Futsal 2.jpg Jesuán Valentín Pavé Ojeda, un salonista formado en el Club Bajada Grande.

Competir en niveles diferentes no le genera confusiones. A pesar de su juventud Sánguche tiene madurez. Entiende que está en plena etapa de formación. El pibe de Bajada que lucirá la camiseta del seleccionado nacional reconoce que tiene muchos conceptos por aprender y mucho camino por transitar.

“Me gusta disfrutar del juego y aprender. Se que existen muchas diferencias de niveles en cada categoría, pero en todas hay competencias. No es que ninguna sea más floja que otra”, indicó.

Estar en tres planteles le demanda adaptarse al ritmo de juego y a las características de sus compañeros. Aunque Jesuán comparte espacio con muchos de sus amigos en diferentes planteles.

“Los chicos son una masa, unos genios todos. La mayoría de la C20 juegan en la primera. Y hay varios pibes de la C17 que integran el plantel de la C20. Vamos subiendo de nivel. Está muy bueno ver a chicos del club en todas las categorías. Compartir con ellos me permite jugar más tranquilo. Todos aprovechamos la chance que nos dan”, resaltó.

Un sueño llamado Selección Argentina

El tiempo pasó demasiado rápido para Sánguche. En cuatro años pasó de aprender a jugar una nueva disciplina que se instaló y popularizó en Paraná a formar parte de un preseleccionado nacional que se alista para la máxima cita: una Copa del Mundo.

Realizar cada paso lo lleva a ser consciente del recorrido que realizó. A vivirlo con mayor pasión. “Cada vez se disfruta más. Sobre todo cuando vas aprendiendo del juego. Creo que la pasas mejor cuando aprendes a jugar”, afirmó.

En un par de semanas recogerá su equipaje cargado de ilusión para trasladarse a Rosario. En la previa experimenta sensaciones encontradas. “El miedo siempre está. Pero también soy consciente que puede pasar una vez esta oportunidad y tendré que aprovecharla al máximo”, asumió el pibe que jamas proyectó llegar a este nivel. “Siempre me propuse jugar para divertirme y para pasarla con mis amigos. Nunca me imaginé llegar a la Selección Nacional”, reiteró Jesuán, quien tiene otro objetivo a corto plazo. “Mi meta es salir campeón con Bajada. Y si es con las tres categoría, sería perfecto”, se ilusionó.