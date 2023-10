Defensa ganó por penales a Chaco For Ever y está en la semi

Defensa y y Chaco For Ever igualaron 1-1 con goles de Togni y Dellarossa; y desde los 12 pasos se impuso el Halcón 7-6, que ahora se mide con San Lorenzo.

Defensa y Justicia y Chaco For Ever igualaron 1-1 con goles de Gastón Togni y Jonathan Dellarossa y fueron a los penales donde el Halcón derrotó al Albinegro de Resistencia en los cuartos de final de la Copa Argentina 2023. El conjunto dirigido por Julio Vaccari se enfrentará en semifinales a San Lorenzo, que venció por 1-0 a San Martín de San Juan.

Defensa no pudo revertir la serie y se quedó afuera

Primer tiempo entretenido con varias situaciones de peligro. Al minuto de juego, Gastón Togni probó desde afuera del área y exigió a Luciano Silva que respondió para enviar el balón al córner. Chaco For Ever no tuvo la posesión de la pelota en el partido, pero si las chances más claras. Una pelota larga dejó a Nicolás Silva con mucho espacio y se encaminó al arco de Bologna, remató y arquero del equipo de Vaccari la mandó al tiro de esquina. Ramos Mingo anticipó un córner y lo tuvo de cabeza. Entrando a la media hora de la primera etapa apareció Leandro Allende con un doble remate, aunque Bologna respondió en ambas. Cerca del cierre de primer tiempo, a Nicolás Tripichio le cayó la pelota dentro del área del Albinegro, tras varios rebotes, y con un tiro potente, pero al medio, Silva volvió a salvar el cero en su arco.

En el complemento estaba mejor el Halcón, pero no llegaba con claridad y se apagaba el partido. Sin embargo, en dos minutos se volvió a encender: gol de Gastón Togni a los 20' y de Jonathan Dellarossa a los 22'. Sobre el final, pudo ganarlo Defensa con un tiro libre de David Barbona, pero el arquero Luciano Silva voló y llevó la definición a los penales. Allí se impusieron los de Florencia Varela, gracias a dos remates atajados por Bologna, de 41 años, que metió por primera vez en su historia al Halcón a semis de la Copa Argentina.