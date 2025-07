De Paraná a un podio histórico con Los Pumitas

El encuentro comenzó con Los Pumitas muy concentrados. A los cinco minutos de juego, lograron abrir el marcador tras una excelente jugada de maul y pick and go, que culminó en un try del paranaense Diego Correa. Con la conversión, Argentina se adelantó, y el equipo se mantuvo firme en su esquema defensivo, contrarrestando los intentos ofensivos de los franceses. Francia, por su parte, logró doblegar la defensa argentina a los 20 minutos, con un try de Jon Echegaray. Sin embargo, antes de finalizar la primera mitad, los galos volvieron a golpear con el segundo try de Bobby Bissu, dejando el marcador 14-5 al descanso.

Histórico bronce para Los Pumitas con sello paranaense

En la segunda mitad, Francia salió más agresivo y, a los pocos segundos, anotó su tercer try de la mano de Antoine Deliance. A pesar de este golpe temprano, Los Pumitas no perdieron la calma. Siete minutos después, recortaron la diferencia gracias a un try de Álvaro García Iandolino, quien aprovechó una jugada de line y maul, uno de los puntos fuertes del equipo durante todo el torneo. La remontada argentina continuó con un nuevo try, esta vez de Nicolás Cambiasso, quien, tras un maul bien ejecutado, cruzó la línea de meta.

La levantada de Los Pumitas se consolidó con otros dos tries en menos de cinco minutos. García Iandolino anotó su segundo try, seguido por Pascal Senillosa, quien recibió un preciso pase de kick de Ramón Fernández Miranda. Aunque los franceses lograron achicar la diferencia con un try de Tom Leveque, Los Pumitas respondieron rápidamente. En una jugada similar a las anteriores, recurrieron al maul, y Franco Benítez cerró la cuenta con un try que prácticamente selló la victoria para Argentina.

A pesar de un último esfuerzo de los franceses, quienes anotaron un try más, el marcador ya no se alteró, y Los Pumitas se quedaron con la Medalla de Bronce tras imponerse por 38-35. Este triunfo no solo les permitió repetir su mejor actuación histórica en el Mundial, obtenida en Inglaterra 2016, sino que también destacó el crecimiento del rugby juvenil argentino en el ámbito internacional.

Para los tres paranaenses, este logro tiene un significado aún mayor. Bautista Lescano, Diego Correa y Franco Benítez no solo se destacaron por su rendimiento en la cancha, sino que también se han convertido en un símbolo del talento de la región. Su destacada participación en este Mundial M20 refuerza el potencial del rugby argentino y resalta la importancia del desarrollo de jóvenes promesas en el ámbito local.

Kickoff conversó con los protagonistas

Tras su participación, los tres jugadores conversaron con Roni Amore en el programa Kickoff, que se transmite por Radio La Red Paraná, donde compartieron sus diversas perspectivas sobre el torneo y sus aspiraciones para el futuro.

Bautista Lescano, primeramente, se refirió al nivel de España, segundo rival de Los Pumitas en el torneo: "La verdad es que no esperábamos ese nivel de España. Fue un equipo que demostró estar en buen nivel". En cuanto a su futuro, comentó: "Me gustaría vivir ese tipo de experiencias, ya que, más allá de que hacemos todo este proceso porque es lo que nos gusta, todo jugador de rugby sueña con jugar en Los Pumas".

Seguidamente, Diego Correa analizó los problemas que tuvieron en las primeras mitades de los partidos: "Nos costaba mucho el primer tiempo, salvo en el tercero, por el tercer puesto. No sé si era por problemas de concentración o porque entrábamos mal". También expresó su interés por jugar en el exterior: "Es muy pronto, recién acaba de terminar el Mundial. Entonces, toca esperar a ver qué pasa. Pero me gustaría tener la experiencia de jugar un rugby súper profesional".

Finalmente, Franco Benítez, quien tuvo menos participación en el torneo, compartió cómo vivió los partidos desde el banco: "Te da algo de cosa, se podría decir, porque querés estar adentro y jugar. Pero bueno, siempre hay que ponerle la mejor onda desde afuera y apoyar a los que están jugando". También destacó su deseo de llegar al nivel profesional: "Me gustaría poder vivir esa experiencia y alcanzar el sueño de jugar en Los Pumas".