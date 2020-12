De Paraná a la Selección Nacional

Y para cerrar con todo el 2020 lo completó con una citación a la Selección Mayor transformándose así en la primera jugadora de Paraná en ser parte del equipo principal. Desde Buenos Aires El Tanque, como la apodaron en Las Vampirezas, contó: “A esta convocatoria la tomo como una nueva experiencia que me toca vivir. Es algo que me va a sumar muchísimo a mi carrera y también un premio al esfuerzo de tantos años”, consideró y agregó acto seguido: “Desde que recibí la convocatoria sólo me propuse disfrutarlo al máximo y estar tranquila. Voy a tratar de hacer las cosas que vengo haciendo en entrenamientos”.