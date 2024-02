De manera agónica, Lanús y Banfield igualaron en el clásico

Se moría. Banfield y también el partido. El equipo de Julio César Falcioni naufragaba en la impotencia, en la frustración y también en la bronca. Porque caía de forma injusta en un clásico que había sido muy parejo. Porque no merecía sufrir semejante golpe. Porque apenas unos segundos antes no le habían sancionado un penal por mano de Maxi González tras un remate de Sepúlveda. Pero el Taladro no se rindió. Y tuvo premio en la última pelota de la noche: Quirós metió un centro de lateral que fue asistencia y Milton Giménez se llevó puestos a todos en el área para sellar el 1-1 de cabeza en el sexto minuto de descuento.