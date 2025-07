De la unión a la gloria: José Hernández campeón de la C23

Las protagonistas y su entrenador repasaron en una charla con UNO el camino recorrido hasta llegar a la final, las claves del primer título en su haber y la unión de un equipo que fue de menor a mayor hasta tocar el cielo con las manos y escribir una página dorada en la historia del club.

José Hernández 2.jpg El DT y sus dirigidas, símbolos de un proceso que creció torneo a torneo en José Hernández, hasta alcanzar la gloria.

Marcos Ruíz Díaz, entrenador de José Hernández C23

“El equipo se la dio contra la pared en algunas ocasiones pero siempre salió adelante.”

—¿Qué sensaciones te deja esta consagración?

— Una gran alegría. Te da la pauta de que el trabajo de mucho tiempo realmente dio sus frutos. La categoría se formó hace dos años y este fue nuestro cuarto torneo. Empezamos de cero, como todos los equipos, pero con la particularidad de que las chicas nunca habían jugado al fútbol. Diría que en el grupo un 70% practicaba el deporte por primera vez. Este título demuestra que estamos para competir entre las mejores.

—¿Cómo se prepararon para la final?

— Fue una espera larga, con tres suspensiones por lluvia o humedad. Llegamos a jugar solo 19 minutos del primer tiempo y ganábamos 2-0 hasta que se volvió a suspender por lluvia. A pesar de eso, el equipo se mantuvo enfocado y mostró madurez para afrontar la definición cuando finalmente se jugó. Se hizo difícil sostener esa motivación en esas semanas.

—¿Fueron justos campeones?

— Más allá de lo justo, fuimos un equipo que nunca dejó de entregarse. Aprovechamos nuestras oportunidades, defendimos lo nuestro y nos hicimos fuertes en los momentos clave. Esa entrega nos llevó al título.

José Hernández 6.jpg Festejo merecido: alegría y emoción en el plantel de José Hernández luego de la final ganada ante Deportivo Máquina.

—¿Qué destacás del rendimiento colectivo?

— Nuestro fuerte fue la defensa. La arquera, para mí la mejor de la categoría, y la línea defensiva mostraron gran coordinación. Desde ahí construimos todo: coberturas, repliegues, ataques. También fuimos muy efectivos arriba.

—¿Hubo un partido bisagra en el torneo?

— Sí, la 5ª fecha contra Mariano Moreno, que venía invicto. Veníamos de cuatro derrotas y ese día cambiamos el chip. Desde entonces solo recibimos tres goles en siete partidos. Ahí empezó nuestro verdadero torneo.

—¿Qué representa este título para vos?

— Muchísimo. Este grupo es humilde, inteligente, tiene grandes líderes y un enorme sentido de pertenencia. Me representa en sus valores y me enseñó que con trabajo y convicción, se puede lograr cualquier objetivo.

—¿Qué se proponen de acá en más?

— Seguir creciendo, sin bajar la vara. Más allá de lo deportivo, buscamos un espacio para compartir y disfrutar. Mientras mantengamos esa esencia, los objetivos estarán cumplidos.

José Hernández 3.jpg La unión fue la clave del éxito: todas las protagonistas de José Hernández posan con orgullo tras consagrarse campeonas.

Martina Borguello: “Fue una felicidad inmensa, de esas que te llenan el pecho.”

—¿Qué sentiste cuando terminó el partido y supieron que eran campeonas?

— Fue una felicidad inmensa, de esas que te llenan el pecho. Se me vinieron a la cabeza todos los momentos vividos con este grupo. No fue fácil: empezamos desarmadas, pero con mucho corazón. Coronarlo con un 3 a 0 en la final fue una emoción que no se olvida más.

—¿Cómo viviste la final desde tu lugar dentro del equipo?

— Con intensidad y compromiso. Estuve enfocada, alentando y dando todo. Se sentía que estábamos muy conectadas, que queríamos ese título. Cada jugada se vivió con el corazón. Nos demostramos a nosotras mismas cuánto habíamos crecido.

—¿Qué balance hacés de tu rendimiento personal durante el campeonato?

— Fui de menos a más. Al principio me costó encontrarme, pero con el grupo y el profe fui creciendo. Me siento orgullosa de cómo me entregué y cómo el equipo me potenció.

José Hernández 4.jpg Foto histórica: las jugadoras de José Hernández celebran el primer título en la categoría C23 femenina.

—¿Qué representa este título para vos y tus compañeras?

— Es el resultado del esfuerzo y de no bajar los brazos. Representa unión, confianza y crecimiento. Lo ganamos entre todas: quienes jugaron y quienes acompañaron. Eso hace este triunfo aún más especial.

—¿Qué tiene este grupo que lo hace especial?

— Somos una familia. Se respira compañerismo, contención y buena energía. Nos cuidamos y valoramos entre todas. Con un profe comprometido y un equipo que se entrega por completo, construimos una unión genuina que fue clave.

Paulina Landra. “Este campeonato es el reflejo de lo que somos como grupo.”

—¿En qué momento del torneo sentiste que podían ser campeonas?

— El quiebre fue contra Mariano Moreno, en fase de grupos. Veníamos de un arranque difícil, pero ese partido lo jugamos con muchísima autoridad. Ahí entendimos que si manteníamos esa actitud, podíamos llegar lejos.

—¿Cuál fue el partido más difícil del campeonato para ustedes y por qué?

— El de cuartos contra Paraná. Era el momento de demostrar si todo el esfuerzo y crecimiento se podía plasmar en la cancha. Nos costó al principio, pero lo jugamos con el alma.

—¿Qué les dijo el cuerpo técnico antes de salir a jugar la final?

— Nos habló con el corazón en la mano. Nos recordó el camino recorrido, que lo empezamos en julio de 2023, con caídas y mucho crecimiento. Nos dijo que saliéramos a disfrutar, que estábamos listas y que confiaba en cada una.

José Hernández 1.jpg Con entrega y trabajo, José Hernández escribió una página dorada en el fútbol de salón paranaense.

—¿Cómo vivieron los días previos al partido definitorio?

— Con nervios y ansiedad. La postergación por el clima alargó la espera, pero también nos dio tiempo para prepararnos. La ansiedad se mezclaba con las ganas y la ilusión. Nos acompañamos muchísimo entre nosotras y el profe estuvo siempre ahí.

—¿A quién le dedicás este campeonato y por qué?

— A mis compañeras. A las que están desde el primer día, a las que se sumaron después, a las que jugaron y alentaron. También al profe, que nos sostuvo siempre. Este campeonato refleja lo que somos: un equipo con alma, garra e identidad.