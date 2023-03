De estar preso por un error a ser verdugo de Boca

"Nunca demostré debilidades. Adentro no podés demostrar nada. Matan, apuñalan, sí o sí hay peleas todos los días, toman de rehenes a los policías. Es otro mundo ahí adentro. Nada parecido a lo que reflejan las noticias. Ahí adentro no se puede vivir. Yo viví tres meses en buzones (son piezas de dos por dos metros ubicadas a los costados de un pasillo largo) porque no me daban el alta para subir a piso, y era un cuadradito con humedad en las paredes, que no tenía inodoro. Ahí dormía sobre una chapa. Si te llevan una frazada tus familiares, al menos tenés para hacerte un colchón", relató en una entrevista a Página 12.

El punta jamás hizo inferiores y hasta los 22 años no estuvo en el radar del deporte. Fue ahí cuando arrancó en la Primera C sus primeros pasos jugando para Defensores Unidos de Zárate. Su primer club histórico fue Atlanta, donde fue goleador y lo ayudó a crecer.

Tras una buena temporada en el Bohemio recaló en el fútbol paraguayo. Inició su derrotero en Sol de América, donde fue goleador del campeonato con 12 goles. A fines de 2018 fue fichado por Libertad de Paraguay. Con el Gumalero Maravilla se destacó al anotar tres goles en un encuentro por Copa Libertadores y por ser una de las figuras del equipo que se consagró campeón de la Copa Paraguay.

Su carrera incluye pasos por Cerro Porteño y Curitiba de Brasil. A inicios de temporada fue adquirido por Instituto. El hincha de La Gloria disfruta de su capacidad goleadora.