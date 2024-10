Dante Molina: "El enojo del hincha está y no hay que desconocerlo"

En este clima hostil Patronato buscará esquivar la promoción por la permanencia cuando visite el próximo domingo a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el sur del país. El elenco Patagónico buscará la épica para evitar descender al Torneo Federal A.

“En esta situación no caben explicaciones, Uno sacará conclusiones, y con la frialdad necesaria se verá dónde hubieron errores. Llegar a esta situación significa claramente que hubieron errores”, reconoció Molina, en declaraciones Al programa GPS Comunicación por FM Litoral.

Luego añadió: “Tenemos que escuchar al hincha. Inicialmente, antes de ser dirigente, soy hincha. Tengo la misma calentura, pero me toca tener otro rol en la institución. Por eso en la comisión directiva tenemos que estar tranquilo y pensar en salir de esta situación con la mayor frialdad posible, y rearmarnos en base a varias aristas. Una de ellas es escuchar mucho lo que lo se dice, escuchar cómo se percibe de afuera.La gente va a demostrar en una situación como esta su enojo. No quiero normalizar lo que puede ser una expresión violenta, pero el enojo está y no puede desconocerlo”.

Siguiendo la misma línea, Molina indicó que el equipo se ubica en un escenario que no fue proyectado a inicios de temporada. “Es un momento que no esperábamos vivir. Es el segundo cuerpo técnico que pasa en un año por Patronato, y no se han logrado los resultados esperados, motivo por el cual los ciclos generalmente llegan a su fin. Hoy nos toca afrontar esta situación, toca tener que disputar un último partido decisivo para nosotros y para el futuro del club”.

Luego agregó: “Poner fin a a un ciclo es una situación que hay que afrontar porqué no se logran los resultados esperados, porque las cosas no van como uno las ha planificado, y en algún momento hay que terminar tomando esta clase de decisiones”.

El final del Ciclo Diego Pozo

En este punto, aclaró que la salida de Diego Pozo se produjo de “común acuerdo” entre las partes. “Lo consensuamos. Se terminó de rescindir de común acuerdo. En general los cuerpos técnicos creen que pueden llevar adelante la situación que uno desde afuera ve que se ha hecho demasiado extrema y que no se han dado las respuestas necesarias. Tuvimos una relación muy fluida y muy sincera con Diego y con su cuerpo técnico. Hoy tenemos que terminar tomando esta decisión porqué es necesario descomprimir. Se sabe que los cuerpos técnicos son los fusibles. Por supuesto que tiene que ver mucho con la irregularidad de la campaña, de otra manera, sino no hubiésemos tomado esta decisión. Esperemos que que esto sirva para descomprimir alguna situación, y que eso pueda repercutir para bien en el equipo”, deseó.

Por otro lado, el presidente del Rojinegro evitó realizar un balance de la temporada. “Los análisis se terminan haciendo en los finales de los ciclos. Más allá que por supuesto, uno vaya sacando sus conclusiones a lo largo de cada una de las campañas o de cada uno de los años que se van transcurriendo, es prudente hacerlo al finalizar los ciclos”, argumentó.

Luego remarcó que el equipo no logró calzarse la pilcha de protagonista. “Lamentablemente no se ha podido encontrar un funcionamiento como equipo Y no hay porqué negarlo porqué está a la vista. En base a todas estas cuestiones habrá que sentarse a sacar muy seriamente y con mucha sinceridad y con mucha apertura conclusiones de lo que ha pasado este año”, amplió.

Un plantel de categoría

En este punto, Molina aclaró que Patronato conformó una buena estructura para encarar el certamen. “Cuando uno repasa los nombres y la conformación del plantel, observamos que son nombres que en esta categoría tienen una jerarquía y un recorrido”, consideró.” Siempre los planteles se arman con una conformación combinada. Pretendemos darle algún dote de jerarquía, pero también anhelamos darle espacios a que nuestros juveniles tengan algún roce, como también pretendemos apostar a algunos jugadores que están emergiendo en otras categorías, No hemos encontrado regularidad del equipo. se han visto partidos que han sido buenos, otro que han sido muy buenos, y otros han sido muy malos. No hemos encontrado una regularidad que es lo que necesitan los equipos para para estar disputando algo”, profundizó el concepto.

Cuando fue consultado si se extendieron los procesos que no aportaron resultados positivos, respondió: “Al inicio del proceso pretendimos un entrenador con recorrido en la categoría acompañado por Iván Furios, quien no sólo tiene conocimientos de la divisional, sino que tiene un sentido de pertenencia en la institución. Ese ciclo se terminó abruptamente por una decisión tomada por el cuerpo técnico cuando se estaba respetando un proceso. Hoy con los resultados puestos, podemos decir que los procesos podrían haber sido un poco más cortos. En general, en Patronato tratamos de respetar y de dar el tiempo necesario. Hay veces que evidentemente los resultados no están”.