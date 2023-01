Daniel Hure: "No me pongo fecha de vencimiento"

Hoy, a los 38 años, sigue más vigente que nunca. Integra Olímpico de La Banda, el equipo santiagueño que pelea los primeros puestos en la Liga Nacional y no se pone fecha de vencimiento. El jugador radicado en Paraná Daniel Hure habló de su trayectoria, los secretos para mantenerse en la elite y los sacrificios que hace un deportista de primer nivel, aunque no se arrepiente de las decisiones tomadas.

hure.jpg

Hure sostuvo que el secreto para estar en un nivel competitivo a su edad es la “constancia” y el compromiso con la rutina. “Para seguir jugando se necesita de constancia, perseverancia, el nunca rendirse. Soy una persona que disfruta todo, el día a día, el día libre, los entrenamientos. Trato de hacer todo lo que puedo y me permite el deporte porque eso me motiva”, confió el jugador que saliera campeón del TNA en la temporada 2004/2005 con Sionista.

El Cabrito juega de manera profesional hace 20 años y desde 2006 en el máximo nivel, 18 años de alto rendimiento con todo lo que ello implica en un deporte donde se viaja por todo el país y las distancias son muy largas. Por eso para el jugador radicado con Paraná, donde está su compañera y su hijo, hay una serie de “sacrificios” muy grandes a pesar de hacer “lo que a uno le gusta”.

DANIEL HURE FAMILIA.JPG Daniel Hure: "No me pongo fecha de vencimiento"

“Cuando hablo de sacrificios no me refiero al descanso, la alimentación; hoy lo veo desde la parte emocional. Tengo 38 años, hace muy poco tiempo fui papá y hay un montón de cosas que desde afuera no se ven. Tengo mi hijo a 700 kilómetros y lo veo cada 15 días, pero también he dejado durante 20 años de carrera muchas cosas. Hoy en el camino uno se pregunta si vale la pena, y sí vale la pena, pero es duro. No estuve en cumpleaños, bautismos, fallecimientos y nacimientos. Esos son los grandes sacrificios que hace uno. Después entrenar todos los días, cuatro o cinco horas y hacerlo en los recesos a las 7 de la mañana cuando estoy en Paraná, cuando podría estar descansando, es parte del trabajo para estar donde estoy”, relató el jugador que además integrara la Selección de Entre Ríos en varios procesos.

22 F1 PEÑA.JPG Despedida. Mariano Vaca, el Huevo Moreno, Hure, Zilli, el Mono Torcuati y el Mudo Reynoso, cerraron el año.

Hure dijo que hoy le toca estar en un equipo que está peleando “te da otra motivación” y destacó que tener un entrenador como Leo Gutiérrez "es muy importante".

En dos décadas de básquet, el alero nunca pasa por alto el proceso en Paraná donde fue campeón y ascendió como así también su paso por Brasil. “No me he cansado de decirlo, en el deporte hay altibajos y son muchos años de carrera. Estoy muy identificado con Sionista porque fueron 10 años o más en el club. Pero también es importante el debut en La Unión de Colón, jugar torneos internacionales con Sionista, competir en la Liga brasileña y disputar una final que al perderla me dolió un montón, pero hoy lo valoro mucho. Hoy disfruto del día a día. Disfruto de ir al entrenamiento y tomar mates con el utilero o charlar con los chicos”, recordó.

Los tres (1).JPG Alejandro Zilli (San Justo), Daniel Hure (Valle Hermoso) y Mariano Byró (Monte Grande), en Talleres. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Ese placer de disfrutar el día a día le pone metas cortas y no se ve fuera del básquet más allá de los tiempos. “No me pongo una fecha de retiro y después hay un montón de circunstancias que hacen que todos los años ponga las cosas en la balanza. Y siempre lo más importante es la familia. Por suerte tengo una mujer y un hijo que me bancan muchísimo como la familia en Córdoba o en Paraná. Todos me apoyan y me siguen. Estoy a 700 kilómetros, pero cada 15 días me visita alguien. Sé que no me queda mucho, pero no me pongo fecha de vencimiento”, sentenció